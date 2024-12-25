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Posted 25 декабря, 11:39

Published 25 декабря, 11:39

Modified 25 декабря, 11:43

Updated 25 декабря, 11:43

В Чердынском округе простились с погибшим на СВО Сергеем Чалиным

В селе Покча простились с погибшим три месяца назад участником СВО

25 декабря 2024, 11:39
Фото: 1MI; vk.com/cherdyn_adm.

В Чердынском округе простились с погибшим на СВО Сергеем Чалиным

Сюжет
Военная операция на Украине
Подробностей о жизни военнослужащего не сообщается.

Сегодня в селе Покча Чердынского городского округа простились с погибшим на СВО Сергеем Чалиным. После официальной церемонии прощания в 15:00 состоялись отпевание в часовне и поминальный обед в Покчинской школе. Как сообщают в группе «Подслушано Чердынь» в соцсети «ВКонтакте», мужчина погиб еще 25 сентября текущего года. Он был мужем, сыном, племянником, братом и дядей.

В пресс-службе администрации Чердынского городского округа сообщили, что Сергей Чалин был рядовым гвардии. Он погиб в ходе СВО на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Каких-либо подробностей о гражданской жизни Сергея чиновники не приводят.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года и по сей день. Данные о погибших участниках спецоперации публикуют в социальных сетях официальные паблики администраций округов и районов, а также родственники военнослужащих.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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