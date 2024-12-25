В селе Покча простились с погибшим три месяца назад участником СВО

Posted 25 декабря, 11:39
Published 25 декабря, 11:39
Modified 25 декабря, 11:43
Updated 25 декабря, 11:43
Сегодня в селе Покча Чердынского городского округа простились с погибшим на СВО Сергеем Чалиным. После официальной церемонии прощания в 15:00 состоялись отпевание в часовне и поминальный обед в Покчинской школе. Как сообщают в группе «Подслушано Чердынь» в соцсети «ВКонтакте», мужчина погиб еще 25 сентября текущего года. Он был мужем, сыном, племянником, братом и дядей.
В пресс-службе администрации Чердынского городского округа сообщили, что Сергей Чалин был рядовым гвардии. Он погиб в ходе СВО на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Каких-либо подробностей о гражданской жизни Сергея чиновники не приводят.
СВО продолжается с 24 февраля 2022 года и по сей день. Данные о погибших участниках спецоперации публикуют в социальных сетях официальные паблики администраций округов и районов, а также родственники военнослужащих.