В селе Покча простились с погибшим три месяца назад участником СВО

Сегодня в селе Покча Чердынского городского округа простились с погибшим на СВО Сергеем Чалиным. После официальной церемонии прощания в 15:00 состоялись отпевание в часовне и поминальный обед в Покчинской школе. Как сообщают в группе «Подслушано Чердынь» в соцсети «ВКонтакте», мужчина погиб еще 25 сентября текущего года. Он был мужем, сыном, племянником, братом и дядей.