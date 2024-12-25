В Уинском женщина задушила свою сноху цепочкой

Posted 25 декабря, 09:58
Published 25 декабря, 09:58
Modified 25 декабря, 10:00
Updated 25 декабря, 10:00
Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы села Уинское, которая задушила свою сноху. Подробности сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Вечером 8 марта 2024 года пьяная обвиняемая в доме в Уинское в ходе ссоры задушила нательной цепочкой жену родного брата. В результате преступных действий злоумышленницы потерпевшая скончалась на месте.
По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
На днях жительнице поселка Комсомольский Кунгурского округа предъявлено обвинение в убийстве.