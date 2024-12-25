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Posted 25 декабря, 09:58

Published 25 декабря, 09:58

Modified 25 декабря, 10:00

Updated 25 декабря, 10:00

В Уинском 8 марта женщина задушила свою сноху цепочкой

В Уинском женщина задушила свою сноху цепочкой

25 декабря 2024, 09:58
Фото: 1MI.

В Уинском 8 марта женщина задушила свою сноху цепочкой

Дело убийцы передано в суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы села Уинское, которая задушила свою сноху. Подробности сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Вечером 8 марта 2024 года пьяная обвиняемая в доме в Уинское в ходе ссоры задушила нательной цепочкой жену родного брата. В результате преступных действий злоумышленницы потерпевшая скончалась на месте.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

На днях жительнице поселка Комсомольский Кунгурского округа предъявлено обвинение в убийстве.

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#Происшествия#Убийство#Уинское
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