Владимир Якушев рассказал о роли ЕР в гуманитарной поддержке прифронтовых регионов

В Белгородской области был открыт центр помощи «Единой России». Также волонтеры партии помогают жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области. В августе партия развернула гуманитарный центр для жителей Курской области и занялась полным обеспечением пунктов временного размещения в Курске. Жители могут получить продуктовые наборы и консультации по мерам поддержки в региональном штабе общественной помощи. Такой возможностью уже воспользовались более 40 тысяч человек.