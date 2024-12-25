Владимир Якушев рассказал о роли ЕР в гуманитарной поддержке прифронтовых регионов

Posted 25 декабря, 11:03
Published 25 декабря, 11:03
Modified 25 декабря, 11:05
Updated 25 декабря, 11:05
Секретарь генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул, что благодаря поддержке «Единой России» в России началось производство собственных моделей коптеров. Он отметил, что обеспечение надежного тыла является важной задачей партии. Об этом пишет mkset.ru.
По словам Якушева, с начала СВО партия активно снабжает подразделения по всей линии фронта необходимой техникой и снаряжением, а также поддерживает новые регионы. Народная программа партии включает меры по восстановлению Донбасса и Новороссии.
Якушев добавил, что более пяти тысяч активистов партии участвуют в восстановлении социальных объектов в прифронтовых областях, занимаются доставкой продовольствия и помогают медицинскому персоналу.
В Белгородской области был открыт центр помощи «Единой России». Также волонтеры партии помогают жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области. В августе партия развернула гуманитарный центр для жителей Курской области и занялась полным обеспечением пунктов временного размещения в Курске. Жители могут получить продуктовые наборы и консультации по мерам поддержки в региональном штабе общественной помощи. Такой возможностью уже воспользовались более 40 тысяч человек.
Поддержка участников спецоперации остается в приоритете для «Единой России», которая инициировала более 130 федеральных законов для защиты прав бойцов и их семей. На декабрьском съезде в народную программу были добавлены изменения, включая новое направление — «Поддержка участников СВО и членов их семей».
Ранее Владимир Путин поручил «Единой России» развивать кадровые программы для участников СВО. Эти инициативы реализуются на базе высшей партийной школы. Как сообщил Якушев, в уходящем году партия организовала специальный курс для бойцов, которые прошли процедуру предварительного голосования и выдвигались кандидатами от партии на различных выборах, сообщает сайт ER.RU.
«В Пермском крае „Единая Россия“ стала главным координатором системной поддержки участников спецоперации.
Совместно с Единым центром поддержки, созданным при правительстве Пермского края, реготделение ежемесячно отправляет в зону СВО от 2 до 4 гуманитарных конвоев.
За 11 месяцев текущего года при участии „Единой России“ было сформировано и отправлено порядка 85 гуманитарных конвоев — это более 500 тонн гуманитарного груза. В том числе жителям Белгородской и Курской областей пермяки передали порядка 30 тонн гуманитарной помощи.
Мы не только помогаем гуманитарной помощью, но и сами выезжаем в новые субъекты России для оказания помощи жителям Донбасса и Новороссии. С начала спецоперации в гуманитарных миссиях в Северодонецке, Мариуполе, Луганске, Донецке, Железном Порту, Орске, Скадовске, Курской области приняли участие 63 активиста региональных отделений „Единой России“ и „Молодой Гвардии“.
Реготделение поддерживает некоммерческий сектор края, который занимается производством маскировочных сетей, тактических носилок и пятиточечников, антитепловизорных покрывал и маскировочных тактических костюмов, систем сброса груза для дронов, „полевой“ еды, окопных свечей, кровоостанавливающих турникетов и „армейских душей“. Помогаем нашим волонтерам с закупкой расходных материалов, доставкой готовой продукции в войсковые части в зону СВО.
В Пермском крае действует партийный патронаж для бойцов СВО и членов их семей, оказываем помощь при прохождении медицинских комиссий, в быту. „Единая Россия“ организует различные мероприятия для семей бойцов, в том числе детские праздники и выставки. Участники спецоперации вовлекаются в работу проектов „Единой России“ в качестве членов общественных советов, проводят уроки мужества в школах», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев.