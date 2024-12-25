Заммэра Москвы обещал реорганизовать несколько новых городских участков по программе

Posted 25 декабря, 15:59
Published 25 декабря, 15:59
Modified 25 декабря, 15:59
Updated 25 декабря, 15:59
Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«По программе комплексного развития территорий реорганизуют 11 неэффективно используемых участков, входящих в один проект редевелопмента. На площади 31,31 гектара появятся жилые, общественно-деловые и социальные объекты», — проинформировал Владимир Ефимов. По его словам, всего здесь намечено строительство 659,26 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Согласно плану инвестиции в проект могут превысить 146 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект должен превзойти 3,2 миллиарда рублей. По информации Ефимова, в рамках проекта реорганизации площадок в районах Дмитровский и Лианозово откроется более 7,2 тысячи рабочих мест. Участки выбрали недалеко от станции Лианозово первого Московского центрального диаметра и одноименной станции метро. Об этом сообщает mos.ru.
«На месте устаревших объектов планируется возвести 415,41 тысячи квадратных метров современного жилья. Также на участках появятся коммерческие и социальные объекты общей площадью 243,85 тысячи квадратных метров», — проинформировал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. Он также указал, что здесь запланировано строительство образовательного комплекса на тысячу мест, детского сада для 350 воспитанников, подстанции скорой помощи на шесть машин, здания управления МВД и торгового центра с ФОКом. Помимо этого, на участке площадью 0,82 гектара намечено обустройство конечной станции наземного городского транспорта.
В рамках программы комплексного развития территорий в Москве возводятся многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и на неэффективно используемых участках, где появляются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных этапах проработки и реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эту работу проводят согласно распоряжению столичного мэра Сергея Собянина.