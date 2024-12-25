Заммэра Москвы обещал реорганизовать несколько новых городских участков по программе

«По программе комплексного развития территорий реорганизуют 11 неэффективно используемых участков, входящих в один проект редевелопмента. На площади 31,31 гектара появятся жилые, общественно-деловые и социальные объекты», — проинформировал Владимир Ефимов. По его словам, всего здесь намечено строительство 659,26 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Согласно плану инвестиции в проект могут превысить 146 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект должен превзойти 3,2 миллиарда рублей. По информации Ефимова, в рамках проекта реорганизации площадок в районах Дмитровский и Лианозово откроется более 7,2 тысячи рабочих мест. Участки выбрали недалеко от станции Лианозово первого Московского центрального диаметра и одноименной станции метро. Об этом сообщает mos.ru.