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Posted 26 декабря, 08:46

Published 26 декабря, 08:46

Modified 26 декабря, 08:48

Updated 26 декабря, 08:48

Более 80% россиян ищут машину на платформах объявлений

Более 80% россиян ищут машину на платформах объявлений

26 декабря 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney.
81% опрошенных россиян заходит на платформы объявлений до посещения автосалона, 49% ищут информацию на видеосервисах. Об этом в рамках дилерской конференции «Высшая передача», которая прошла 26 ноября, рассказал директор по развитию сегмента автодилеров «Авито Авто» Антон Воронов.

По словам Воронова, уходящий год продемонстрировал положительную динамику по ряду параметров: количество новых автомобилей, выставленных на продажу увеличилось на 38%, машин с пробегом — на 35%.

«Сейчас одна из главных тенденций — активный интерес к машинам китайских производителей. Поэтому в 2024 году мы в том числе сфокусировались на этом сегменте и представили на платформе отдельный раздел с новыми машинами от официальных дилеров», — рассказал эксперт.

Опрос покупателей автомобилей показал: 49% аудитории используют видеосервисы для получения информации об автомобилях, 29% смотрят сайты дилеров и производителей, а 81% респондентов до посещения автосалона заходит на сайты объявлений. Так, каждый месяц «Авито Авто» просматривают 36,6 млн пользователей.

Воронов отметил, что в рамках сервиса Селект, с дилерами были достигнуты соглашения о предоставлении покупателям полной информации как об истории автомобиля, так и о его текущем состоянии, что способствует прозрачности онлайн-взаимодействия.

«Если дилер обеспечивает наличие указанного автомобиля, его заявленные качества, то получает дополнительный трафик», — сказал он.

Частные лица тоже могут выставить автомобиль на продажу через онлайн-сервис — Аукцион, а дилеры — сделать свои ставки и выкупить его.

Дилер же управляет всеми процессами (пополнение склада, продажи, маркетинг и др.) в системе автоматизации бизнеса Автохаб.

«Практика показывает, что те дилеры, которые активно используют различные онлайн-инструменты, развиваются быстрее. Например, к тем, кто работает с сервисом „Селект“, приходит на 14% трафика больше. Как результат, увеличиваются продажи», — заключил Воронов.
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