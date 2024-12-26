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Posted 26 декабря, 12:22

Published 26 декабря, 12:22

Modified 26 декабря, 12:22

Updated 26 декабря, 12:22

Ефимов: Микроквартиры мешают формированию комфортной городской среды

Ефимов: Микроквартиры мешают формированию комфортной городской среды

26 декабря 2024, 12:22
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов отметил, что микроквартиры в больших домах приводят к сверхвысокой плотности населения в одной точке. Это не позволяет сформировать комфортную городскую среду и обеспечить жителей необходимой инфраструктурой.

Столичные власти не хотели бы появления в городе новых домов с микроквартирами по аналогии с жилыми комплексами в городах КНР. Об этом в интервью РБК рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Так он ответил на вопрос о введении запрета на строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров и двухкомнатных квартир площадью менее 44 квадратных метров.

Ефимов отметил, что можно делать микроквартиры, но в таком случае необходимо резко снижать плотность застройки, чтобы число людей на определенной территории было комфортным. Он добавил, что у властей города есть понимание, что с точки зрения экономического развития растягивать город и сильно понижать плотность тоже неэффективно.

Запрет на строительство микроквартир в Москве действует с 1 августа текущего года. Соответствующий документ подписан мэром столицы Сергеем Собяниным. Из постановления следует, что данная норма направлена на «обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах».

По словам заммэра Москвы, размер квартир регламентирован строительными нормами, из которых рассчитываются минимальные площади. Он добавил, что в среднем в столице на одну квартиру приходится чуть больше двух человек.

Ефимов пояснил, что при строительстве дома, в котором много маленьких квартир, получается совершенно не то количество людей, которое планировалось изначально. Городские власти при приеме градостроительных решений планируют социальную и транспортную инфраструктуру, ориентируясь на число жителей.

Представитель столичной администрации подчеркнул, что регулирование не приведет к росту цен на квартиры. Он пояснил, что микроквартиры в расчете на квадратный метр были значительно дороже, чем объекты большей площади.

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