Ефимов: Микроквартиры мешают формированию комфортной городской среды

Posted 26 декабря, 12:22
Published 26 декабря, 12:22
Modified 26 декабря, 12:22
Updated 26 декабря, 12:22
Столичные власти не хотели бы появления в городе новых домов с микроквартирами по аналогии с жилыми комплексами в городах КНР. Об этом в интервью РБК рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Так он ответил на вопрос о введении запрета на строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров и двухкомнатных квартир площадью менее 44 квадратных метров.
Ефимов отметил, что можно делать микроквартиры, но в таком случае необходимо резко снижать плотность застройки, чтобы число людей на определенной территории было комфортным. Он добавил, что у властей города есть понимание, что с точки зрения экономического развития растягивать город и сильно понижать плотность тоже неэффективно.
Запрет на строительство микроквартир в Москве действует с 1 августа текущего года. Соответствующий документ подписан мэром столицы Сергеем Собяниным. Из постановления следует, что данная норма направлена на «обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах».
По словам заммэра Москвы, размер квартир регламентирован строительными нормами, из которых рассчитываются минимальные площади. Он добавил, что в среднем в столице на одну квартиру приходится чуть больше двух человек.
Ефимов пояснил, что при строительстве дома, в котором много маленьких квартир, получается совершенно не то количество людей, которое планировалось изначально. Городские власти при приеме градостроительных решений планируют социальную и транспортную инфраструктуру, ориентируясь на число жителей.
Представитель столичной администрации подчеркнул, что регулирование не приведет к росту цен на квартиры. Он пояснил, что микроквартиры в расчете на квадратный метр были значительно дороже, чем объекты большей площади.