Ефимов: Микроквартиры мешают формированию комфортной городской среды

Столичные власти не хотели бы появления в городе новых домов с микроквартирами по аналогии с жилыми комплексами в городах КНР. Об этом в интервью РБК рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Так он ответил на вопрос о введении запрета на строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров и двухкомнатных квартир площадью менее 44 квадратных метров.