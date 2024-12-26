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Posted 26 декабря, 13:48

Published 26 декабря, 13:48

Modified 26 декабря, 13:49

Updated 26 декабря, 13:49

Ефимов: столичному строительству необходимо еще дополнительно 50–70 тысяч кадров

Ефимов: столичному строительству необходимо еще дополнительно 50–70 тысяч кадров

26 декабря 2024, 13:48
Фото: Изображение Midjourney.
На стройках в Москве наблюдается дефицит кадров. По словам заместителя мэра города Владимира Ефимова, необходимо ещё 50–70 тысяч специалистов.

Ефимов отметил, что нехватка кадров замедляет темпы реализации строительства проектов как в городской, так и в коммерческой сфере. Он добавил, что это оказывает существенное влияние на рост зарплат и себестоимость строительства. Тем не менее серьезных проблем данный фактор пока не вызывает. Об этом пишет РБК.

Заместитель мэра столицы разъяснил, что проблемы с поиском нужного количества людей связаны с объективной реальностью — на некоторых проектах не получается собрать необходимое количество специалистов, чтобы ускорить строительство.

Помимо этого, высокий спрос на строителей в странах СНГ уменьшил количество мигрантов на столичном рынке труда на 100 тысяч человек. Для решения данной проблемы рассматриваются различные варианты, среди которых привлечение иностранных специалистов и использование механизации.

В ряде проектов, например при строительстве метро, применяются механизированные тоннелепроходческие комплексы, которые позволяют улучшить производительность и снизить трудозатраты.

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