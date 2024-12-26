Ефимов: столичному строительству необходимо еще дополнительно 50–70 тысяч кадров

Posted 26 декабря, 13:48
Published 26 декабря, 13:48
Modified 26 декабря, 13:49
Updated 26 декабря, 13:49
Ефимов отметил, что нехватка кадров замедляет темпы реализации строительства проектов как в городской, так и в коммерческой сфере. Он добавил, что это оказывает существенное влияние на рост зарплат и себестоимость строительства. Тем не менее серьезных проблем данный фактор пока не вызывает. Об этом пишет РБК.
Заместитель мэра столицы разъяснил, что проблемы с поиском нужного количества людей связаны с объективной реальностью — на некоторых проектах не получается собрать необходимое количество специалистов, чтобы ускорить строительство.
Помимо этого, высокий спрос на строителей в странах СНГ уменьшил количество мигрантов на столичном рынке труда на 100 тысяч человек. Для решения данной проблемы рассматриваются различные варианты, среди которых привлечение иностранных специалистов и использование механизации.
В ряде проектов, например при строительстве метро, применяются механизированные тоннелепроходческие комплексы, которые позволяют улучшить производительность и снизить трудозатраты.