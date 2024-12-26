Ефимов: столичному строительству необходимо еще дополнительно 50–70 тысяч кадров

Ефимов отметил, что нехватка кадров замедляет темпы реализации строительства проектов как в городской, так и в коммерческой сфере. Он добавил, что это оказывает существенное влияние на рост зарплат и себестоимость строительства. Тем не менее серьезных проблем данный фактор пока не вызывает. Об этом пишет РБК.