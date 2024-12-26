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Posted 26 декабря, 09:59

Published 26 декабря, 09:59

Modified 26 декабря, 10:03

Updated 26 декабря, 10:03

Как работают больницы, поликлиники и травмпункты Перми и края в Новый год

Как будут работать поликлиники и травмпункты Прикамья в новогодние праздники? График

26 декабря 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney.

Как работают больницы, поликлиники и травмпункты Перми и края в Новый год

Сюжет
Медицина в Прикамье
Медицинские учреждения переходят на усиленный режим работы.

Стало известно, как будут работать медицинские учреждения Перми и Пермского края в грядущие новогодние выходные. О режиме работы рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Минздрава региона.

В длинные праздничные выходные больницы работают в прежнем круглосуточном режиме. Травмпункты, скорая медицинская помощь, санитарная авиация и неотложная стоматологическая помощь также доступны в любое время.

Службы неотложной помощи при поликлиниках будут работать каждый день с 08:00 до 23:00, вызвать врача можно с 08:00 до 23:00. Ежедневно будут проводиться экспресс- и ПЦР-тестирования на коронавирус, ОРВИ и грипп. Службы медицины катастроф перейдут в режим повышенной готовности — медикам проведен дополнительный инструктаж, будет дежурить увеличенное количество врачей.

30 декабря, 3, 4 и 6 января в поликлиниках будут принимать пациентов дежурные участковые терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи и другие врачи-специалисты. Кроме того, с 30 декабря по 8 января пермяков будут принимать дежурные врачи-стоматологи — их график работы можно уточнить по номеру интересующей поликлиники.

Единая региональная справочная служба 122 по-прежнему работает каждый день. По этому номеру можно вызвать врача или скорую помощь на дом или записаться на прием. Но для вызова врача на дом в муниципалитетах Прикамья нужно звонить по номеру поликлиники по вашему месту жительства.

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#Общество#Медицина в Прикамье#Пермь#Хэппи нью еар#Больницы#Новый год#Минздрав#Поликлиники
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