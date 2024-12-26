Как будут работать поликлиники и травмпункты Прикамья в новогодние праздники? График

Единая региональная справочная служба 122 по-прежнему работает каждый день. По этому номеру можно вызвать врача или скорую помощь на дом или записаться на прием. Но для вызова врача на дом в муниципалитетах Прикамья нужно звонить по номеру поликлиники по вашему месту жительства.