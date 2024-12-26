МЧС предупреждает пермяков о сильном гололеде

Posted 26 декабря, 02:45
Published 26 декабря, 02:45
Modified 26 декабря, 02:47
Updated 26 декабря, 02:47
В Пермском крае сегодня, 26 декабря, местами по региону ожидаются опасные метеорологические явления. По данным синоптиков, на проводах и конструкциях образуется сильное сложное гололедно-изморозевое отложение диаметром 35 мм и более. В отдельных районах появятся гололедно-изморозевые отложения.
Из-за такой погоды в Прикамье возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а на дорогах вырастет риск образования заторов и возникновения ДТП. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями, а также стараться не парковать автомобили рядом с ними. Будьте особенно осторожны за рулем, если вы — водитель, и при переходе проезжей части, если вы — пешеход.
Предупредите близких о неблагоприятной погоде и напомните им о соблюдении правил пожарной безопасности. Если вы попали в беду или заметили происшествие, позвоните в экстренные службы по телефонам 01, 101, 112.