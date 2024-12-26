МЧС предупреждает пермяков о сильном гололеде

Из-за такой погоды в Прикамье возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а на дорогах вырастет риск образования заторов и возникновения ДТП. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями, а также стараться не парковать автомобили рядом с ними. Будьте особенно осторожны за рулем, если вы — водитель, и при переходе проезжей части, если вы — пешеход.