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Posted 26 декабря, 02:45

Published 26 декабря, 02:45

Modified 26 декабря, 02:47

Updated 26 декабря, 02:47

МЧС Прикамья: 26 декабря ожидаются опасные метеоявления

МЧС предупреждает пермяков о сильном гололеде

26 декабря 2024, 02:45
Фото: fusionbrain.ai.

МЧС Прикамья: 26 декабря ожидаются опасные метеоявления

Жителям региона напоминают, что нужно быть осторожными.

В Пермском крае сегодня, 26 декабря, местами по региону ожидаются опасные метеорологические явления. По данным синоптиков, на проводах и конструкциях образуется сильное сложное гололедно-изморозевое отложение диаметром 35 мм и более. В отдельных районах появятся гололедно-изморозевые отложения.

Из-за такой погоды в Прикамье возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а на дорогах вырастет риск образования заторов и возникновения ДТП. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями, а также стараться не парковать автомобили рядом с ними. Будьте особенно осторожны за рулем, если вы — водитель, и при переходе проезжей части, если вы — пешеход.

Предупредите близких о неблагоприятной погоде и напомните им о соблюдении правил пожарной безопасности. Если вы попали в беду или заметили происшествие, позвоните в экстренные службы по телефонам 01, 101, 112.

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