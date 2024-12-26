Модульбанк предлагает селлерам инструмент для выбора лучших фото товаров в онлайн

Posted 26 декабря, 12:20
Published 26 декабря, 12:20
Modified 26 декабря, 12:20
Updated 26 декабря, 12:20
Визуальный контент — это важный инструмент продвижения продукции, и успешные продавцы знают об этом. Качественные изображения помогают продавцу выделить свои товары среди аналогичных предложений и увеличить продажи. Яркие, четкие, сделанные с профессиональным подходом снимки создают положительное впечатление о продукте и вызывают доверие к продавцу, пишет newsnn.ru.
Сегодня существует большое количество разнообразных инструментов для создания качественного визуального контента: графические и видеоредакторы (Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro), сервисы для обработки RAW-фотографий (Adobe Lightroom, Capture One), инструменты для создания инфографики (Infogram, Piktochart), фотостоки (Shutterstock, iStock) и платформы для веб-дизайнеров (Figma, Zeplin).
Современные интернет-маркетологи активно используют метод A/B-тестирования изображений при выборе обложек для социальных сетей, фотографий для интернет-магазинов и рекламных кампаний. Этот метод постоянно совершенствуется благодаря появлению новых технологий и аналитических инструментов.
Важно отметить, что A/B-тестирование можно проводить бесплатно. Например, у Google есть сервис для тестирования изображений Google Optimize. Модульбанк предлагает российским продавцам на маркетплейсах бесплатный доступ к A/B-тестированию. Сервис «А/Б-тесты» позволяет тестировать заглавные фотографии для карточек товаров и выбирать наиболее удачные варианты. Такое тестирование можно настроить в рамках рекламных кампаний. Результаты будут точными и прозрачными. Пользователи смогут отслеживать ожидаемые результаты, в том числе по конкретно заданной фразе. Кроме этого, есть возможность настраивать период тестирования.
Несмотря на то, что метод A/B-тестирования был разработан еще в начале XX века, широкое применение он получил только в конце 1990-х годов.