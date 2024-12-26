Модульбанк предлагает селлерам инструмент для выбора лучших фото товаров в онлайн

Важно отметить, что A/B-тестирование можно проводить бесплатно. Например, у Google есть сервис для тестирования изображений Google Optimize. Модульбанк предлагает российским продавцам на маркетплейсах бесплатный доступ к A/B-тестированию. Сервис «А/Б-тесты» позволяет тестировать заглавные фотографии для карточек товаров и выбирать наиболее удачные варианты. Такое тестирование можно настроить в рамках рекламных кампаний. Результаты будут точными и прозрачными. Пользователи смогут отслеживать ожидаемые результаты, в том числе по конкретно заданной фразе. Кроме этого, есть возможность настраивать период тестирования.