properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 03:46

Published 26 декабря, 03:46

Modified 26 декабря, 03:48

Updated 26 декабря, 03:48

пресс-служба всесезонного курорта «Губаха»

На курорте «Губаха» построят коттеджный поселок, подъемник и новые трассы

26 декабря 2024, 03:46
Фото: vk.com/gubahasport. пресс-служба всесезонного курорта «Губаха»

На курорте «Губаха» появится коттеджный поселок, подъемник и новые трассы

Сюжет
Туризм
Ожидается, что посещаемость курорта увеличится до 450 тыс. человек в год.

Инвестиционный проект по развитию спортивно-туристического комплекса «Губаха» получил положительные заключения Главгосэкспертизы России. Инициативу планируют воплотить в жизнь при поддержке корпорации «Туризм.РФ» в ходе национального проекта «Туризм и гостеприимство». Прогнозируется, что обновление курорта позволит увеличить число посетителей до 450 тыс. человек в год.

В районе горы Крестовая появится спортивно-туристический и рекреационно-оздоровительный кластер. На территории всесезонного курорта «Губаха» на первом этапе работ создадут жилую зону для туристов — здесь построят 20 коттеджей вместимостью 40 номеров. Общая площадь будущих зданий составит чуть более 5,9 тыс. кв. м. Также будут обустроены инженерные сети, контрольно-пропускной пункт и другие вспомогательные объекты.

Как рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы, на третьем этапе на территории «Губахи» планируется обустроить трассы различной категории сложности, а также учебный склон и зону для катания на сноубордах. Длина пассажирской подвесной канатной дороги составит более 1,1 км, максимальный перепад высот между верхней и нижней станциями — около 200 м. Пропускная способность подъемника в одном направлении достигнет 1 285 человек в час.

Что касается второго этапа развития курорта, его объекты еще находятся на рассмотрении у Главгосэкспертизы. Застройщиком проекта выступает ООО «Новая Губаха», генеральным проектировщиком ООО «ПрофПроект».

В начале сезона к «Губахе» были запущены мультимодальные перевозки. А летом начала работу первая в России смотровая башня.

Читайте также:
Курорт «Губаха» начнет зимний сезон раньше, чем обычноВ Перми завершили снос здания ВКИУ под строительство четырехзвездочной гостиницыСуд в Перми заблокировал сайт о незаконных туристических перевозках по Чусовой
#Общество#Пермь#Туризм#Губаха#Проект#Гора крестовая#Горнолыжный комплекс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика