На курорте «Губаха» построят коттеджный поселок, подъемник и новые трассы

Posted 26 декабря, 03:46
Published 26 декабря, 03:46
Modified 26 декабря, 03:48
Updated 26 декабря, 03:48
Инвестиционный проект по развитию спортивно-туристического комплекса «Губаха» получил положительные заключения Главгосэкспертизы России. Инициативу планируют воплотить в жизнь при поддержке корпорации «Туризм.РФ» в ходе национального проекта «Туризм и гостеприимство». Прогнозируется, что обновление курорта позволит увеличить число посетителей до 450 тыс. человек в год.
В районе горы Крестовая появится спортивно-туристический и рекреационно-оздоровительный кластер. На территории всесезонного курорта «Губаха» на первом этапе работ создадут жилую зону для туристов — здесь построят 20 коттеджей вместимостью 40 номеров. Общая площадь будущих зданий составит чуть более 5,9 тыс. кв. м. Также будут обустроены инженерные сети, контрольно-пропускной пункт и другие вспомогательные объекты.
Как рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы, на третьем этапе на территории «Губахи» планируется обустроить трассы различной категории сложности, а также учебный склон и зону для катания на сноубордах. Длина пассажирской подвесной канатной дороги составит более 1,1 км, максимальный перепад высот между верхней и нижней станциями — около 200 м. Пропускная способность подъемника в одном направлении достигнет 1 285 человек в час.
Что касается второго этапа развития курорта, его объекты еще находятся на рассмотрении у Главгосэкспертизы. Застройщиком проекта выступает ООО «Новая Губаха», генеральным проектировщиком ООО «ПрофПроект».
В начале сезона к «Губахе» были запущены мультимодальные перевозки. А летом начала работу первая в России смотровая башня.