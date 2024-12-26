На курорте «Губаха» построят коттеджный поселок, подъемник и новые трассы

Как рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы, на третьем этапе на территории «Губахи» планируется обустроить трассы различной категории сложности, а также учебный склон и зону для катания на сноубордах. Длина пассажирской подвесной канатной дороги составит более 1,1 км, максимальный перепад высот между верхней и нижней станциями — около 200 м. Пропускная способность подъемника в одном направлении достигнет 1 285 человек в час.