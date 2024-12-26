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Posted 26 декабря, 10:18

Published 26 декабря, 10:18

Modified 26 декабря, 10:20

Updated 26 декабря, 10:20

В Пермском крае на пожаре погибла женщина

На пожаре в Кунгурском округе в жилом доме погибла женщина

26 декабря 2024, 10:18
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Пермском крае на пожаре погибла женщина

Сюжет
Кунгур
Сейчас дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.

Утром 26 декабря в селе Бажуки Кунгурского округа на улице Набережная загорелся жилой дом. На пожаре погибла женщина, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

Прибывшие пожарные МЧС России ликвидировали пожар на площади 90 квадратных метров силами 16 человек и пяти единиц техники.

На пожаре погибла женщина. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.

Следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели мужчины во время пожара утром 23 декабря в Култаево Пермского округа.

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#Происшествия#Пожар#Кунгур
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