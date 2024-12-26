На пожаре в Кунгурском округе в жилом доме погибла женщина

Posted 26 декабря, 10:18
Published 26 декабря, 10:18
Modified 26 декабря, 10:20
Updated 26 декабря, 10:20
Утром 26 декабря в селе Бажуки Кунгурского округа на улице Набережная загорелся жилой дом. На пожаре погибла женщина, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.
Прибывшие пожарные МЧС России ликвидировали пожар на площади 90 квадратных метров силами 16 человек и пяти единиц техники.
На пожаре погибла женщина. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.
Следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели мужчины во время пожара утром 23 декабря в Култаево Пермского округа.