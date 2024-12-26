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Posted 26 декабря, 05:03

Published 26 декабря, 05:03

Modified 26 декабря, 09:39

Updated 26 декабря, 09:39

Награждены победители ежегодного регионального конкурса «Лидер Пермского края»

Награждены победители ежегодного регионального конкурса «Лидер Пермского края»

26 декабря 2024, 05:03
Фото: пресс-служба правительства Пермского края.
Конкурс был учрежден по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

В Перми торжественно наградили победителей третьего регионального конкурса «Лидер Пермского края». 25 декабря состоялась церемония награждения победителей третьего регионального конкурса «Лидер Пермского края». Памятные знаки отличия вручили предпринимателям, компаниям, предприятиям и организациям из 16 различных сфер деятельности. Всего на участие в конкурсе поступило более 300 заявок, в шорт-лист финалистов вошли 50 проектов, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.

Конкурс «Лидер Пермского края» учрежден в 2022 году по предложению главы региона Дмитрия Махонина. Он помогает выявить значимые проекты различных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также поддержать лидеров общественных и экономических изменений.

Заявки конкурсантов оценивали экспертные советы при профильных министерствах Прикамья. В состав советов вошли общественники и опытные представители бизнеса. Эксперты оценивали по 10-балльной шкале актуальность, социальную и экономическую значимость поступивших на рассмотрение проектов. Принималось во внимание и влияние организации и ее проекта на соответствующую сферу деятельности.

Проект «Центр активного туризма „Акватрейл“», созданный ИП Комаровым Александром, победил в номинации «Малый бизнес. Торговля. Услуги». Центр организует туристические сплавы на каяках и сапбордах, а также сплавы для семей с детьми и инвалидами. В текущем году предприниматель открыл круглогодичный комплекс для отдыха «Панорамный» в Усьве. За пять лет работы центр обслужил свыше 8,5 тыс. путешественников и открыл три филиала.

Проект «Строганов фест на Каме» стал лучшим в номинации «Туризм». Его реализовало ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат». Целью фестиваля стало возрождение и популяризация наследия династии Строгановых в Усолье. Событие объединило традиции и современные технологии, включая музыку, живопись и кулинарию.

В номинации «Энергетика» победил филиал «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация» с проектом «Модернизация энергоблока №1».

Итоговый перечень победителей конкурса в 2024 году в 16 номинациях:

  • «Промышленность» — АО «Новомет-Пермь»;
  • «Спорт» — АНО «Школьная баскетбольная лига „КЭС-БАСКЕТ“»;
  • «Здравоохранение» — ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница»;
  • «Образование» — ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж»;
  • «Малый бизнес. Торговля. Услуги» — ИП Комков Александр Сергеевич;
  • «Энергетика» — «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация»;
  • «Жилищно-коммунальное хозяйство» — ООО «Промышленное оборудование»;
  • «Агропромышленный комплекс» — ООО «Агропредприятие „Заря Путино“»;
  • «Информационные технологии и телекоммуникации» — ООО «Интернет Плюс»;
  • «Социальная и общественная деятельность» — ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов»;
  • «Дороги и транспорт» — ООО «СК „Химспецстрой“»;
  • «Туризм» — ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»;
  • «Строительство» — Строительный холдинг «Ярус Групп»;
  • «Молодежная политика» — МАУ «Молодёжный центр» (Чусовой);
  • «Культура» — АНО «Центр развития кинопроизводства»;
  • «Экология» — АО «Сибур-Химпром».

Победителям конкурса вручили памятные знаки отличия с изображением герба Прикамья. Прием заявок на участие в новом сезона конкурса «Лидер Пермского края» стартует весной 2025 года.

Также на торжественной церемонии звание «Почетный гражданин Пермского края» присвоено главному врачу Пермского краевого онкологического диспансера Зинаиде Акишиной и генеральному директору АО «Пермский завод „Машиностроитель“» Владимиру Ломаеву.

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