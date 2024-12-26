Награждены победители ежегодного регионального конкурса «Лидер Пермского края»

Проект «Центр активного туризма „Акватрейл“», созданный ИП Комаровым Александром, победил в номинации «Малый бизнес. Торговля. Услуги». Центр организует туристические сплавы на каяках и сапбордах, а также сплавы для семей с детьми и инвалидами. В текущем году предприниматель открыл круглогодичный комплекс для отдыха «Панорамный» в Усьве. За пять лет работы центр обслужил свыше 8,5 тыс. путешественников и открыл три филиала.