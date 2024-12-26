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Posted 26 декабря, 04:17

Published 26 декабря, 04:17

Modified 26 декабря, 04:19

Updated 26 декабря, 04:19

Стали известны даты проведения и премьеры Дягилевского фестиваля в 2025 году

Объявлены даты проведения и главные события Дягилевского фестиваля в 2025 году

26 декабря 2024, 04:17
Фото: Стас Левшин. permkrai.ru.

Стали известны даты проведения и премьеры Дягилевского фестиваля в 2025 году

Сюжет
Дягилевский фестиваль
Организаторы пока не раскрывают всех подробностей масштабного культурного события.

Ставший традиционным Дягилевский фестиваль пройдет в Перми с 13 по 22 июня. Он представит несколько оперных премьер. В числе главных событий — опера Петра Чайковского «Пиковая дама» в постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса, а также спектакль французского музыкального театра «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса, созданный в сотрудничестве с Пермским театром оперы и балета.

Полную программу Дягилевского фестиваля и дату начала продаж билетов организаторы объявят в начале следующего года. Как и о третьей премьере — всего запланировано к показу три новых оперных постановки — и о концертной и перформативной программе. Как сообщают организаторы, в ходе образовательной программы снова будет создан Молодежный хор. До 31 марта 2025 года совершеннолетние студенты и выпускники профильных учебных заведений могут подать заявку на участие в нем. Важно, чтобы молодые люди окончили вуз не раньше 2022 года. Занятия в музыкальной лаборатории стартуют с 8 июня 2025 года под руководством главного хормейстера musicAeterna Виталия Полонского. Образовательная программа будет бесплатной.

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#Общество#Дягилевский фестиваль#Пермь#Культура#Искусство#Фестиваль#Музыка
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