Объявлены даты проведения и главные события Дягилевского фестиваля в 2025 году

Полную программу Дягилевского фестиваля и дату начала продаж билетов организаторы объявят в начале следующего года. Как и о третьей премьере — всего запланировано к показу три новых оперных постановки — и о концертной и перформативной программе. Как сообщают организаторы, в ходе образовательной программы снова будет создан Молодежный хор. До 31 марта 2025 года совершеннолетние студенты и выпускники профильных учебных заведений могут подать заявку на участие в нем. Важно, чтобы молодые люди окончили вуз не раньше 2022 года. Занятия в музыкальной лаборатории стартуют с 8 июня 2025 года под руководством главного хормейстера musicAeterna Виталия Полонского. Образовательная программа будет бесплатной.