Объявлены даты проведения и главные события Дягилевского фестиваля в 2025 году

Posted 26 декабря, 04:17
Published 26 декабря, 04:17
Modified 26 декабря, 04:19
Updated 26 декабря, 04:19
Ставший традиционным Дягилевский фестиваль пройдет в Перми с 13 по 22 июня. Он представит несколько оперных премьер. В числе главных событий — опера Петра Чайковского «Пиковая дама» в постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса, а также спектакль французского музыкального театра «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса, созданный в сотрудничестве с Пермским театром оперы и балета.
Полную программу Дягилевского фестиваля и дату начала продаж билетов организаторы объявят в начале следующего года. Как и о третьей премьере — всего запланировано к показу три новых оперных постановки — и о концертной и перформативной программе. Как сообщают организаторы, в ходе образовательной программы снова будет создан Молодежный хор. До 31 марта 2025 года совершеннолетние студенты и выпускники профильных учебных заведений могут подать заявку на участие в нем. Важно, чтобы молодые люди окончили вуз не раньше 2022 года. Занятия в музыкальной лаборатории стартуют с 8 июня 2025 года под руководством главного хормейстера musicAeterna Виталия Полонского. Образовательная программа будет бесплатной.