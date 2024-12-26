Осужденного за сожжение девочки в Октябрьском переведут в колонию общего режима

Как сообщает издание, все время, что шло следствие и уже после оглашения приговора осужденный находился в СИЗО. В колонию его не отправляли из-за того, что приговор не вступил в законную силу. После того, как суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без существенных изменений, осужденного отправили в воспитательную колонию в Гамово.