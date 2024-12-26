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Posted 26 декабря, 11:24

Published 26 декабря, 11:24

Modified 26 декабря, 11:26

Updated 26 декабря, 11:26

18-летнего убийцу девочки из Октябрьского переведут в колонию общего режима

Осужденного за сожжение девочки в Октябрьском переведут в колонию общего режима

26 декабря 2024, 11:24
Фото: 1MI.

18-летнего убийцу девочки из Октябрьского переведут в колонию общего режима

Сейчас молодой человек отбывает наказание в воспитательной колонии

В среду, 25 декабря, в воспитательной колонии прошло судебное заседание, на котором избирали меру пресечения 18-летнему молодому человеку, осужденному за изнасилование и убийство школьной подруги в Октябрьском. Решением суда после Нового года его переведут в колонию общего режима, сообщает «КП-Пермь».

Как сообщает издание, все время, что шло следствие и уже после оглашения приговора осужденный находился в СИЗО. В колонию его не отправляли из-за того, что приговор не вступил в законную силу. После того, как суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без существенных изменений, осужденного отправили в воспитательную колонию в Гамово.

В августе ему исполнилось 18 лет — встал вопрос о смене места отбытия наказания. На этой неделе в воспитательной колонии прошло судебное заседание, на котором был решено перевести осужденного в колонию общего режима, в ИК-29 в Перми.

Трагедия произошла 8 июля 2023 года. Тогда еле живую девушку нашли на железнодорожных путях с серьезными ожогами. Позднее она скончалась в больнице. В совершении преступления обвинялся ее знакомый. По утверждению подростка, он не хотел убивать свою подругу. Якобы девочка посреди ночи захотела пойти в гости к подруге, но из-за сильного алкогольного опьянения запнулась и ударилась головой на рельсы. Сделав вывод, что она умерла, парень решил сжечь тело.

По версии следствия, подозреваемый сам разделался с девушкой после того, как изнасиловал ее. В течение получаса он бил ее камнями и несколько раз возвращался. Зная, что она все еще жива, он облил ее бензином и поджег.

В июне этого года Октябрьский райсуд приговорил подростка к девяти годам лет и 10 месяцам воспитательной колонии. Также в пользу родных девочки осужденный должен выплатить 15 млн рублей.

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