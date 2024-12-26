Пермские активисты и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провели круглый стол

В Индустриальном районе можно найти свои «Лондон» и «Париж», «Бродвей» и «Шанхай». Особенно примечательно, что на улице Нефтяников сохранились те самые дома, с которых начинался этот молодой и активно развивающийся район. Именно благодаря труду нефтяников его можно назвать одним из самых уютных, спортивных и перспективных. В проекте, а также в качестве слушателей аудиоспектакля, приняли участие представители всех поколений — и молодежь, и ветераны. Многие подчеркнули привлекательный формат досуга, который позволяет не только наслаждаться прогулкой по городу, но и углубляться в его историю.