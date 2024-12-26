Пермские активисты и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провели круглый стол

Posted 26 декабря, 10:43
Published 26 декабря, 10:43
Modified 26 декабря, 10:43
Updated 26 декабря, 10:43
Участником одного из экопроектов стал Шмель Валера — символ природоохранной деятельности сотрудников ЛУКОЙЛа. Он олицетворяет трудолюбие и заботу об окружающей среде, а также ведет блог, в котором делится информацией о растениях, украшающих городские территории. Летом вдоль улицы Советской Армии была создана «Тропа Шмеля Валеры» — новый зеленый маршрут в Индустриальном районе, где можно не только гулять и наблюдать за растениями, но и узнать о них интересные факты, так как рядом с каждым растением установлены указатели с QR-кодами на рассказ.
Это лишь одна из инициатив местных активистов, которые совместно с «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» организовали экоквест «Малахитовая шкатулка» в начале июня на особо охраняемой природной территории городского значения. Он соединил в себе природоохранную миссию и культурно-образовательную функцию.
Председатель ТОС «Стахановский» Елена Мехоношина отметила, что в экоквесте на Андроновских горах участвовали 100 подростков. Вместе с волонтерами завода они провели уборку на экотропе и прошли интересный квест по сказам Павла Бажова. Ребята с сотрудниками ЛУКОЙЛа собрали целый грузовик мусора.
Еще одним ярким примером успешного сотрудничества стал экофестиваль в саду В. Л. Миндовского, где собрались почти 700 участников — от малышей до взрослых. Команды с энтузиазмом проходили станции квеста, выполняя задания, требующие ловкости, знаний в области экологии и даже физической подготовки.
Председатель ТОС «Нагорный-1» Надежда Сутуга рассказала, что ТОС «Нагорный-1» активно взаимодействует с заводом. В этом году совместно реализовали творческий проект — иммерсивные показы спектакля-променада «Улица первой любви» в течение лета. Это важное для Индустриального района и города событие, рассказывающее об истории, людях, внесших вклад в развитие промышленности и социальной жизни, их достижениях и трудовых буднях. По словам Надежды, она сама долго работала на заводе, поэтому ей это близко.
В Индустриальном районе можно найти свои «Лондон» и «Париж», «Бродвей» и «Шанхай». Особенно примечательно, что на улице Нефтяников сохранились те самые дома, с которых начинался этот молодой и активно развивающийся район. Именно благодаря труду нефтяников его можно назвать одним из самых уютных, спортивных и перспективных. В проекте, а также в качестве слушателей аудиоспектакля, приняли участие представители всех поколений — и молодежь, и ветераны. Многие подчеркнули привлекательный формат досуга, который позволяет не только наслаждаться прогулкой по городу, но и углубляться в его историю.
Общественники уже начинают планировать мероприятия на следующий год, который будет особо значимым в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В сотрудничестве с местным заводом, который традиционно поддерживает добрые инициативы, уже прорабатываются идеи по благоустройству территорий, организации патриотических мероприятий и экскурсий, а также развития экопросвещения.