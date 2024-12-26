Пермские подельники главы Иркутского Минздрава остались в колонии

Posted 26 декабря, 10:43
Published 26 декабря, 10:43
Modified 27 декабря, 08:39
Updated 27 декабря, 08:39
Вступил в силу приговор по уголовному делу, связанному с хищениями и взятками в министерстве здравоохранения Приангарья. Иркутский краевой суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов бенефициара и директора фирмы «Адванта Групп» Дмитрия Кондрашова и коммерческого директора компании Кристины Культихиной. Судя по картотеке дел, отправившийся служить на территорию СВО пермский медик, экс-министр здравоохранения Иркутской области Ярослав Сандаков приговор не обжаловал, поскольку производство по его делу приостановили.
Кировский районный суд Иркутска 12 сентября признал Сандакова виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, получении взятки, отмывании преступно полученных денег через покупку ценных бумаг (ч. 3 ст. 285 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Его подельники, предприниматели из Перми — в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Кондрашов был осужден к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 900 тыс. рублей. Культихиной назначено наказание в виде лишения свободы в 4 года со штрафом 500 тыс. рублей. Они возместили причиненный мошенничеством ущерб в размере более 14,2 млн рублей.
В середине ноября, накануне рассмотрения апелляционных жалоб Кондрашова и Культихиной стало известно, что Сандаков заключил контракт с Минобороны РФ и отправился служить в зону СВО. Производство по уголовному делу Сандакова приостановили.
Сандакова задержали в 2022 году, следствие выяснило, что он получил взятку от подчиненного в 1 млн рублей, а за 7 млн рублей подписал госконтракты с «Адванта Групп» на покупку эндоскопической аппаратуры для больниц Приангарья по завышенной цене. Для легализации денег торговал на бирже акциями и купил московскую квартиру.
Пост министра здравоохранения Иркутской области он занимал с 2020 до конца 2021 года. Родился мужчина в 1980 году, окончил Пермский медицинский университет. С 2009 года был заместителем главврача по хирургии Городской детской больницы №15. В 2014 году стал заведующим хирургическим стационаром ЗАО «Медси» в Москве.