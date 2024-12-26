Пермские подельники главы Иркутского Минздрава остались в колонии

Сандакова задержали в 2022 году, следствие выяснило, что он получил взятку от подчиненного в 1 млн рублей, а за 7 млн рублей подписал госконтракты с «Адванта Групп» на покупку эндоскопической аппаратуры для больниц Приангарья по завышенной цене. Для легализации денег торговал на бирже акциями и купил московскую квартиру.