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Posted 26 декабря, 03:00

Published 26 декабря, 03:00

Modified 26 декабря, 03:02

Updated 26 декабря, 03:02

Пермский зоопарк просит компании подарить его обитателям елки и сосны

Пермский зоопарк объявил о сборе праздничных деревьев для его обитателей

26 декабря 2024, 03:00
Фото: 1MI.

Пермский зоопарк просит компании подарить его обитателям елки и сосны

Сюжет
Зоопарк
И рассказал, почему не берет ели и сосны в дар от простых граждан.

Пермский зоопарк просит жителей Прикамья передать его обитателям нераспроданные новогодние деревья с елочных базаров.

Отдать в дар елку или сосну могут только компании, презенты от частных лиц не принимаются, сообщает пресс-служба учреждения. Украшенные дома елки могут быть опасны для животных, ведь на их ветках часто остаются части пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд или искусственного снега. Помимо этого, долго простоявшие в помещении живые деревья теряют свой аромат и уже не интересны для зверей.

Администрация зоопарка принимает в дар ели или сосны до 9 января 2025 года. Если вы захотели сделать подарок зверям, то позвоните по телефону 8(342) 212-26-21 (доб. 305) или напишите в сообщения группы в социальной сети «ВКонтакте».

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#Общество#Пермь#Зоопарк#Хэппи нью еар#Новый год#Пермский зоопарк#Деревья
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