Пермский зоопарк объявил о сборе праздничных деревьев для его обитателей

Posted 26 декабря, 03:00
Published 26 декабря, 03:00
Modified 26 декабря, 03:02
Updated 26 декабря, 03:02
Пермский зоопарк просит жителей Прикамья передать его обитателям нераспроданные новогодние деревья с елочных базаров.
Отдать в дар елку или сосну могут только компании, презенты от частных лиц не принимаются, сообщает пресс-служба учреждения. Украшенные дома елки могут быть опасны для животных, ведь на их ветках часто остаются части пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд или искусственного снега. Помимо этого, долго простоявшие в помещении живые деревья теряют свой аромат и уже не интересны для зверей.
Администрация зоопарка принимает в дар ели или сосны до 9 января 2025 года. Если вы захотели сделать подарок зверям, то позвоните по телефону 8(342) 212-26-21 (доб. 305) или напишите в сообщения группы в социальной сети «ВКонтакте».