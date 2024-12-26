Пермский зоопарк объявил о сборе праздничных деревьев для его обитателей

Отдать в дар елку или сосну могут только компании, презенты от частных лиц не принимаются, сообщает пресс-служба учреждения. Украшенные дома елки могут быть опасны для животных, ведь на их ветках часто остаются части пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд или искусственного снега. Помимо этого, долго простоявшие в помещении живые деревья теряют свой аромат и уже не интересны для зверей.