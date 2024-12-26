Пермяков предупреждают о сильном и мокром снеге

В Пермском крае сегодня, 26 декабря, местами по региону ожидаются опасные метеорологические явления. По данным синоптиков, на проводах и конструкциях образуется сильное сложное гололедно-изморозевое отложение диаметром 35 мм и более. В отдельных районах появятся гололедно-изморозевые отложения.