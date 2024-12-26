Пермяков предупреждают о сильном и мокром снеге

Posted 26 декабря, 10:58
Published 26 декабря, 10:58
Modified 26 декабря, 11:00
Updated 26 декабря, 11:00
По данным Пермского ЦГМС завтра, 27 декабря, ожидаются опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Так, в пятницу, 27 декабря, местами по краю ожидается утром и днем сильный снег, мокрый снег. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, сильное сложное отложение.
В связи с прогнозируемым порывами ветра спасатели не рекомендуют находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.
В Пермском крае сегодня, 26 декабря, местами по региону ожидаются опасные метеорологические явления. По данным синоптиков, на проводах и конструкциях образуется сильное сложное гололедно-изморозевое отложение диаметром 35 мм и более. В отдельных районах появятся гололедно-изморозевые отложения.