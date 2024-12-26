properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 10:58

Published 26 декабря, 10:58

Modified 26 декабря, 11:00

Updated 26 декабря, 11:00

В Прикамье 27 декабря ожидают сильный мокрый снег

Пермяков предупреждают о сильном и мокром снеге

26 декабря 2024, 10:58
Фото: properm.ru.

В Прикамье 27 декабря ожидают сильный мокрый снег

В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, сильное сложное отложение.

По данным Пермского ЦГМС завтра, 27 декабря, ожидаются опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Так, в пятницу, 27 декабря, местами по краю ожидается утром и днем сильный снег, мокрый снег. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, сильное сложное отложение.

В связи с прогнозируемым порывами ветра спасатели не рекомендуют находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.

В Пермском крае сегодня, 26 декабря, местами по региону ожидаются опасные метеорологические явления. По данным синоптиков, на проводах и конструкциях образуется сильное сложное гололедно-изморозевое отложение диаметром 35 мм и более. В отдельных районах появятся гололедно-изморозевые отложения.

Читайте также:
Госавтоинспекция Прикамья предупреждает о риске ДТП на трассах из-за снегопадовГде в Прикамье самые большие сугробы? Отвечают синоптикиСнегопады и отложения льда в Прикамье усложнят жизнь автомобилистам и пешеходам
#Происшествия#Погода#Снегопад#Сильный снегопад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика