Прячется под пледом и смотрит кино. Как живет в Пермском зоопарке редкая обезьяна

«Лиза очень застенчивая, поначалу почти все время она пряталась от сотрудников зоопарка под пледом. Но сейчас уже она чувствует себя как дома, играет, смотрит фильмы про других обезьян», — рассказала рабочий по уходу за животными Луиза Уракова. Больше всего ей нравится смотреть видео про игрунок.