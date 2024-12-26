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Posted 26 декабря, 07:04

Published 26 декабря, 07:04

Modified 26 декабря, 07:06

Updated 26 декабря, 07:06

Прячется под пледом и смотрит кино. Как живет в Пермском зоопарке редкая обезьяна

Прячется под пледом и смотрит кино. Как живет в Пермском зоопарке редкая обезьяна

26 декабря 2024, 07:04
Фото: скриншот с видео «В курсе.ру».
Сюжет
Зоопарк
Орангутан Лиза пока находится на карантине.

Новая обитательница Пермского зоопарка — одна из самых редких обезьян в мире — получила имя Лиза. Сейчас она находится на карантине и чувствует себя хорошо, пишет «В курсе.ру».

«Лиза очень застенчивая, поначалу почти все время она пряталась от сотрудников зоопарка под пледом. Но сейчас уже она чувствует себя как дома, играет, смотрит фильмы про других обезьян», — рассказала рабочий по уходу за животными Луиза Уракова. Больше всего ей нравится смотреть видео про игрунок.

Лиза любит фрукты, йогурт, а больше всего на свете — арахис. Обезьяне дают орешки через решетку и просят выполнить несложное задание — например, взять лакомство передними или задними лапами. «Таким образом у нас получается осмотреть ее, нет ли каких-то ранок, например, что является частью ветеринарного тренинга и позволяет провести осмотр без дополнительных манипуляций», — поясняют в зоопарке.

Лиза — борнейский орангутан — один из самых редких приматов, численность которых неуклонно сокращается из-за вырубки тропических лесов. Занесен в Красную книгу. Орангутаны имеют примерно 97% ДНК человека.

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#Зоопарк#Пермский зоопарк#Обезьяны
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