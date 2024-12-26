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Posted 26 декабря, 16:09

Published 26 декабря, 16:09

Modified 26 декабря, 16:09

Updated 26 декабря, 16:09

Реготделение «Единой России» отправило очередную гуманитарную помощь в зону СВО

Реготделение «Единой России» отправило очередную гуманитарную помощь в зону СВО

26 декабря 2024, 16:09
Фото: ER.RU.
В составе груза, в том числе, новогодние подарки для бойцов, собранные жителями всего региона.

Поддержка бойцов СВО осуществляется согласно заявкам от войсковых частей, поступившим в региональное отделение «Единой России». Эта работа носит системный характер.

Для более детальной проработки той или иной заявки от военнослужащих в помощь привлекаются сотрудники пермских технических институтов, профессионалы спецподразделений силовых структур.

Благодаря этому каждое войсковое подразделение получает не только необходимое оборудование, но и консультируется специалистами того или иного направления. Бойцы находятся на прямой связи с ними и в любой момент могут уточнить волнующий их вопрос.

Например, таким образом, выстроена работа с медицинской ротой на херсонском направлении, в которой служат жители города Березники Пермского края. Региональное отделение при поддержке депутатского корпуса «Единой России» помогло закупить антитепловизионные покрывала и противоосколочные одеяла, которыми бойцы изнутри обшили УАЗы для перевозки раненых. Реготделение партии при поддержке специалистов помогло бойцам грамотно разработать систему РЭБа в подразделении и закупить необходимое оборудование для радиоэлектронной борьбы. Регулярно отправляются лекарственные препараты и медицинские изделия для полевого госпиталя. В последнюю отправку в рамках XXII Съезда «Единой России» в составе груза были отправлены запчасти для автомобилей повышенной проходимости, в которых эвакуируют раненых бойцов.

Фото: ER.RU

Еще один пример системной работы реготделения партии Пермского края — взаимодействие с 3 Отдельным добровольческим отрядом БАРС-3. Подразделение связи отряда регулярно получает от регионального отделения партии спецоборудование согласно заявке, от специалистов — консультации по его использованию.

«Мы знаем практически каждого нашего пермского бойца тех войсковых подразделений, с которыми работаем», — говорит первый заместитель секретаря реготделения партии Вячеслав Григорьев. — Стараюсь лично выезжать в зону проведения спецоперации, чтобы передать ребятам гуманитарный груз и пожать им руку.

Мы работаем со всеми частями, где служат пермяки. Только за этот год вместе с Администрацией губернатора и Правительством Пермского края доставили в зону СВО более 500 тонн гуманитарной помощи.

Со многими находимся на прямой связи. Обстановка на линии боевого соприкосновения меняется, боевые задачи тоже. И мы оперативно перестраиваем нашу работу под нужды бойцов. Весь актив реготделения партии, включая депутатов «Единой России» всех уровней, волонтерский корпус Пермского реготделения «Молодой Гвардии» работают единым фронтом для нашей общей Победы».

#Общество
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