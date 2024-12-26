Реготделение «Единой России» отправило очередную гуманитарную помощь в зону СВО

Например, таким образом, выстроена работа с медицинской ротой на херсонском направлении, в которой служат жители города Березники Пермского края. Региональное отделение при поддержке депутатского корпуса «Единой России» помогло закупить антитепловизионные покрывала и противоосколочные одеяла, которыми бойцы изнутри обшили УАЗы для перевозки раненых. Реготделение партии при поддержке специалистов помогло бойцам грамотно разработать систему РЭБа в подразделении и закупить необходимое оборудование для радиоэлектронной борьбы. Регулярно отправляются лекарственные препараты и медицинские изделия для полевого госпиталя. В последнюю отправку в рамках XXII Съезда «Единой России» в составе груза были отправлены запчасти для автомобилей повышенной проходимости, в которых эвакуируют раненых бойцов.