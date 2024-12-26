Релевантность выдачи объявлений на онлайн-площадках повысил ИИ

Posted 26 декабря, 13:00
Published 26 декабря, 13:00
Modified 26 декабря, 13:00
Updated 26 декабря, 13:00
Если раньше одним из главных факторов выдачи объявления в числе первых было
время публикации, то сейчас этот критерий ушел на второй план. Это позволило
исключить возможность для продавцов искусственно «поднимать» свои объявления,
меняя время публикации.
Теперь система учитывает качество текста и изображений, конкурентность цены,
стоимость доставки, рейтинг покупателя, отзывы, персональные предпочтения
пользователя, а также удаленность покупателя от продавца — будет ли ему выгодно
заказать товар издалека или стоит поискать альтернативу поблизости.
Всего алгоритмы анализируют более 100 факторов. Это привело к тому, что
количество показов нерелевантных и низкокачественных объявлений сократилось в
два раза. Пользователи стали на 17% чаще переходить из поисковой выдачи в
конкретные объявления, а конверсия покупок увеличилась до 25%. Новые
интеллектуальные алгоритмы применяются как в поиске, так и в лентах
персонализированных рекомендаций по всем основным категориям товаров и услуг.
По словам старшего директора по продукту «Авито» Ивана Зимина, чем выше
объявление в поисковой выдаче, тем выше вероятность привлечь покупателей –
исследование показало, что первые 10 позиций получают до 60% всех просмотров и
заказов.