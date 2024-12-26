Релевантность выдачи объявлений на онлайн-площадках повысил ИИ

Всего алгоритмы анализируют более 100 факторов. Это привело к тому, что

количество показов нерелевантных и низкокачественных объявлений сократилось в

два раза. Пользователи стали на 17% чаще переходить из поисковой выдачи в

конкретные объявления, а конверсия покупок увеличилась до 25%. Новые

интеллектуальные алгоритмы применяются как в поиске, так и в лентах

персонализированных рекомендаций по всем основным категориям товаров и услуг.