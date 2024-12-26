Семья погибшего моториста «Волгонефть 212» получит два миллиона рублей

Проверка трудовой инспекции выявила нарушения законодательства в организации деятельности «Кама шиппинг». Со ссылкой на замначальника инспекции Павла Бахтагреева сообщается, что для экипажей не проводили инструктажи по охране труда и оказанию первой помощи. Компанию-судовладельца оштрафовали. Сейчас проверку в «Кама шиппинг» проводит транспортная прокуратура.