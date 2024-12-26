Семья погибшего моториста «Волгонефть 212» получит два миллиона рублей

Posted 26 декабря, 07:26
Published 26 декабря, 07:26
Modified 26 декабря, 07:28
Updated 26 декабря, 07:28
Семья погибшего моториста «Волгонефть 212» получит страховую выплату в размере 2 млн рублей. Мужчина погиб во время крушения танкера.
Проверка трудовой инспекции выявила нарушения законодательства в организации деятельности «Кама шиппинг». Со ссылкой на замначальника инспекции Павла Бахтагреева сообщается, что для экипажей не проводили инструктажи по охране труда и оказанию первой помощи. Компанию-судовладельца оштрафовали. Сейчас проверку в «Кама шиппинг» проводит транспортная прокуратура.
15 декабря танкеры класса «река-море» «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм и затонули в Керченском проливе. Погиб один из матросов «Волгонефти-212», другие члены экипажа были спасены. Среди пострадавших — трое пермяков. Танкеры перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, часть этого топлива попала в море.