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Posted 26 декабря, 04:58

Published 26 декабря, 04:58

Modified 26 декабря, 06:11

Updated 26 декабря, 06:11

Росстат: с 17 по 23 декабря в Пермском крае выросли цены на бензин и дизель

Цены на бензин и дизельное топливо в Прикамье за неделю опять подросли

26 декабря 2024, 04:58
Фото: properm.ru.

Росстат: с 17 по 23 декабря в Пермском крае выросли цены на бензин и дизель

Сильнее всего увеличилась цена на марку АИ-98 и выше.

В Пермском крае вновь выросли средние цены на бензин и дизельное топливо. За минувшую неделю, с 17 по 23 декабря, в регионе подорожали все марки топлива, сообщает Росстат.

Средняя цена одного литра автомобильного бензина составила 61,03 рубля (неделю назад была 60,77 рубля), бензина марки АИ-92 — 55,30 рубля (было 55,12). Бензин АИ-98 и выше подорожал за неделю сильнее всех видов топлива — на 80 копеек, до 84,84 рубля. Дизельное топливо стало стоить 70,84 рубля за литр, а неделю назад было 70,62 рубля.

Снижение цен на бензин с 17 по 23 декабря зарегистрировано только в Республике Тыва — на 0,5%. Всего стоимость автомобильного бензина изменилась в 70 субъектах России. Больше всего потребительская цена «скакнула» вверх в Волгоградской области — на 0,8%.

#Общество#Экономика#Пермь#Цены#Росстат#Цены на бензин
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