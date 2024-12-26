Цены на бензин и дизельное топливо в Прикамье за неделю опять подросли

Средняя цена одного литра автомобильного бензина составила 61,03 рубля (неделю назад была 60,77 рубля), бензина марки АИ-92 — 55,30 рубля (было 55,12). Бензин АИ-98 и выше подорожал за неделю сильнее всех видов топлива — на 80 копеек, до 84,84 рубля. Дизельное топливо стало стоить 70,84 рубля за литр, а неделю назад было 70,62 рубля.