В Москве запускают Клуб работодателей для решения кадровых вызовов

Учредители планируют проводить деловые мероприятия, тренинги и мастер-классы, направленные на развитие профессиональных компетенций соискателей, на площадке центра «Профессии будущего». За три с половиной месяца желающие смогут освоить одну из 75 востребованных специальностей. За год такие программы прошли 20 тысяч человек, а после обучения карьерные наставники помогут им найти работу.