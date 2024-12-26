В новогоднюю ночь в Перми будут дежурить полиция, Росгвардия и 100 сотрудников ЧОПов

Posted 26 декабря, 09:55
Published 26 декабря, 09:55
Modified 26 декабря, 09:57
Updated 26 декабря, 09:57
В Перми в новогодние праздники будут усилены меры безопасности. Обеспечивать безопасность в праздничную ночь будут 100 сотрудников частных охранных предприятий, отмечают в мэрии.
Всего в новогодние каникулы в Перми запланировано более 150 праздничных мероприятий. Обеспечивать безопасность в праздничную ночь будут 100 сотрудников частных охранных предприятий, дежурство организуется с 22:00 до 3:00. Также предусмотрено дежурство бригады скорой медицинской помощи и Пермской городской службы спасения.
Со 2 по 8 января, с 10:00 до 22:00 в квартале городской эспланады возле здания Законодательного Собрания Пермского края обеспечивать безопасность также будут сотрудники частных охранных предприятий. Кроме того, охрана общественного порядка будет вестись совместно с сотрудниками правоохранительных органов и Росгвардией.
7 января на городской эспланаде пройдёт праздничное мероприятие, посвящённое Рождеству Христову. Для обеспечения охраны будут предусмотрены ограждения с входными группами, оборудованными металлодетекторами. Обеспечивать безопасность будут 60 сотрудников. Предусмотрено дежурство бригады скорой медицинской помощи.
Пермская городская служба спасения выводит в праздники на круглосуточное дежурство три группы оперативного реагирования. В постоянной готовности находится специализированная техника и оборудование для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
В Пермском крае сегодня, 26 декабря, местами по региону ожидаются опасные метеорологические явления. По данным синоптиков, на проводах и конструкциях образуется сильное сложное гололедно-изморозевое отложение диаметром 35 мм и более. В отдельных районах появятся гололедно-изморозевые отложения.