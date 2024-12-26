В новогоднюю ночь в Перми будут дежурить полиция, Росгвардия и 100 сотрудников ЧОПов

Со 2 по 8 января, с 10:00 до 22:00 в квартале городской эспланады возле здания Законодательного Собрания Пермского края обеспечивать безопасность также будут сотрудники частных охранных предприятий. Кроме того, охрана общественного порядка будет вестись совместно с сотрудниками правоохранительных органов и Росгвардией.