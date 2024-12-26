В Перми компанию-перевозчика оштрафовали за срыв графика перевозок

Posted 26 декабря, 08:48
Published 26 декабря, 08:48
Modified 26 декабря, 08:50
Updated 26 декабря, 08:50
В Перми компания-перевозчик АО «Интранс ПК» оштрафована на 4 млн рублей за нарушения при исполнении контракта на пассажирские перевозки. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.
Прокуратура Свердловского района Перми на основании обращений граждан о нарушении расписания автобусами 106 маршрута «д. Кондратово — Центральный рынок» провела проверку. Оказалось, что перевозчик не исполняет обязательств в рамках заключенного государственного контракта на осуществление регулярных пассажирских перевозок, руководителю компании-перевозчика АО «Интранс ПК» внесено представление.
Кроме того, прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом), по результатам рассмотрения которого организация оштрафована на 4 млн. рублей.
Ситуация с соблюдением прав граждан на надлежащее транспортное обслуживание находится на контроле прокуратуры района.
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