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Posted 26 декабря, 08:48

Published 26 декабря, 08:48

Modified 26 декабря, 08:50

Updated 26 декабря, 08:50

В Перми перевозчика оштрафовали на 4 млн рублей за срыв графика перевозок

В Перми компанию-перевозчика оштрафовали за срыв графика перевозок

26 декабря 2024, 08:48
Фото: 1MI.

В Перми перевозчика оштрафовали на 4 млн рублей за срыв графика перевозок

Сюжет
Пермская езда
Сейчас АО «Интранс ПК» заплатит 4 миллиона рублей.

В Перми компания-перевозчик АО «Интранс ПК» оштрафована на 4 млн рублей за нарушения при исполнении контракта на пассажирские перевозки. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Прокуратура Свердловского района Перми на основании обращений граждан о нарушении расписания автобусами 106 маршрута «д. Кондратово — Центральный рынок» провела проверку. Оказалось, что перевозчик не исполняет обязательств в рамках заключенного государственного контракта на осуществление регулярных пассажирских перевозок, руководителю компании-перевозчика АО «Интранс ПК» внесено представление.

Кроме того, прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом), по результатам рассмотрения которого организация оштрафована на 4 млн. рублей.

Ситуация с соблюдением прав граждан на надлежащее транспортное обслуживание находится на контроле прокуратуры района.

Пермское УФАС предостерегло администрацию Соликамска от возможного нарушения Закона о защите конкуренции. По данным ведомства, власти округа подозреваются в незаконном намерении создать муниципальный автопарк на конкурентном рынке пассажирских перевозок.

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#Пермская езда#Пермь#Прокуратура#Транспорт#Общественный транспорт
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