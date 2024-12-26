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Posted 26 декабря, 13:25

Published 26 декабря, 13:25

Modified 26 декабря, 13:27

Updated 26 декабря, 13:27

В Пермском крае подвели итоги Года семьи

В Пермском крае подвели итоги Года семьи

26 декабря 2024, 13:25
Фото: правительство Прикамья.
В Пермском крае действует более 40 мер социальной поддержки, которыми пользуются порядка 40% семей с детьми.

Сегодня, 26 декабря, на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина были подведены итоги Года семьи. Подробности сообщают на сайте губернатора и правительства Прикамья.

В рамках проведения Года семьи в регионе были определены четыре основных направления работы — расширение мер поддержки семей с детьми, развитие инфраструктурных проектов в социальной сфере, насыщенная событийная линейка празднования Года семьи, проведение активной информационной кампании. Утвержденный региональный план проведения Года семьи содержал около 200 крупных событий, из них более 50 — федерального уровня.

В Пермском крае действует более 40 мер социальной поддержки. Ими пользуются порядка 40% семей с детьми. С 2023 года выплачиваются единовременно по 128 тыс. рублей при рождении не только тройни, но и двойни — на каждого малыша. В Год семьи в крае уже родилось 212 двоен и две тройни.

С 2024 года расширен статус многодетной семьи до достижения старшим ребенком возраста 23 лет, если он учится очно. Тем самым увеличен охват семей, которым оказывается помощь.

В Год семьи предусмотрели единовременную выплату в 128 тыс. рублей при рождении детей в семьях участников СВО, в этом году родились уже более 300 детей. С января 2025 года размер выплаты составит 135 тыс. рублей. С 2025 года будет введена единовременная выплата при рождении детей в студенческих семьях, их размер также составит 135 тыс. рублей.

С 2024 года региональная выплата по жилищной программе «Молодая семья» увеличится с 10% до 15% от стоимости жилья. Это позволит молодым семьям, участникам программы, получить за счет средств краевого бюджета за три года до 37,5% компенсации расчетной стоимости приобретенного жилья, если в семье в этот период родилось двое и более детей.

В крае строятся школы и детские сады. В 2024 году построено уже 11 школ, две из которых переходящие из 2023 года — завершили строительство школ в Рябинино и Чернушке. На данный момент еще пять школ в активной стройке.

С прошлого года молодым семьям выдаются сертификаты на бесплатное комплексное обследование здоровья.

Глава региона подчеркнул, что в этом году прошло много мероприятий, приуроченных к тематическому году. «Считаю, что нам не стоит завершать этот цикл. Также следует продолжать уделять внимание нашим многодетным и молодым семьям, вопросам демографии. Отмечу, что Пермский край продолжает удерживать лидирующие позиции по уровню рождаемости в Приволжском федеральном округе — разделяет первое и второе места. Нам есть, куда стремиться, и работы в этом направлении точно не должны останавливаться», — подытожил губернатор.

По итогам заседания Дмитрий Махонин поручил правительству Пермского края обеспечить реализацию нового нацпроекта «Семья». Министерству труда и социального развития региона дано поручение подготовить предложения по расширению формата проведения Пермского краевого семейного форума в 2025 году.

#Общество#Итоги#Год семьи
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