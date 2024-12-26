В Пермском крае подвели итоги Года семьи

Глава региона подчеркнул, что в этом году прошло много мероприятий, приуроченных к тематическому году. «Считаю, что нам не стоит завершать этот цикл. Также следует продолжать уделять внимание нашим многодетным и молодым семьям, вопросам демографии. Отмечу, что Пермский край продолжает удерживать лидирующие позиции по уровню рождаемости в Приволжском федеральном округе — разделяет первое и второе места. Нам есть, куда стремиться, и работы в этом направлении точно не должны останавливаться», — подытожил губернатор.