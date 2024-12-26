В Пермском крае ушел из жизни основатель комплекса «Летающий лыжник» Виктор Колпаков

Виктор Колпаков родился в 1949 году, закончил Пермский педагогический университет. Многократный призер и победитель Чемпионатов Мира и России по лыжному двоеборью среди мастеров, тренер, спортивный судья, отличник физической культуры и спорта, основоположник комплекса трамплинов ДЮСШ. Виктор Алексеевич воспитал не одно поколение спортсменов, в том числе участников Олимпийских иг», членов сборных команд края и России.