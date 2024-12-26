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Posted 26 декабря, 06:07

Published 26 декабря, 06:07

Modified 26 декабря, 06:09

Updated 26 декабря, 06:09

В Пермском крае ушел из жизни основатель комплекса «Летающий лыжник» Виктор Колпаков

В Пермском крае ушел из жизни основатель комплекса «Летающий лыжник» Виктор Колпаков

26 декабря 2024, 06:07
Фото: 1MI / Администрация Березников.
Спортсмену было 75 лет.

В Пермском крае умер основатель комплекса трамплинов «Летающий лыжник», чемпион и тренер Виктор Колпаков. Об этом сообщает в соцсетях администрация Березников.

Спортсмена не стало 24 декабря. Ему было 75 лет. Причина смерти не сообщается.

Виктор Колпаков родился в 1949 году, закончил Пермский педагогический университет. Многократный призер и победитель Чемпионатов Мира и России по лыжному двоеборью среди мастеров, тренер, спортивный судья, отличник физической культуры и спорта, основоположник комплекса трамплинов ДЮСШ. Виктор Алексеевич воспитал не одно поколение спортсменов, в том числе участников Олимпийских иг», членов сборных команд края и России.

Прощание с тренером состоится в субботу, 28 декабря, в Березниках по адресу ул. М. Сибиряка, 1б. Начало в 11:00.

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#Спорт#Лыжи#Березники#Некролог
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