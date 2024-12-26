В праздничные и выходные дни объекты «Т Плюс» переведут в режим повышенной готовности

С 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года объекты теплоснабжающей инфраструктуры ПАО «Т Плюс» в Пермском крае будут работать в режиме повышенной готовности. Главная цель энергетиков — обеспечить надёжное тепло- и электроснабжение жителей территорий: город Пермь, поселение Кондратово, город Краснокамск и посёлок Майский, город Березники, посёлки Пыскор и Железнодорожный, город Чайковский, посёлки Марковский и Прикамский, город Лысьва.