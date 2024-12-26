В праздничные и выходные дни объекты «Т Плюс» переведут в режим повышенной готовности

Posted 26 декабря, 11:10
Published 26 декабря, 11:10
Modified 26 декабря, 11:13
Updated 26 декабря, 11:13
С 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года объекты теплоснабжающей инфраструктуры ПАО «Т Плюс» в Пермском крае будут работать в режиме повышенной готовности. Главная цель энергетиков — обеспечить надёжное тепло- и электроснабжение жителей территорий: город Пермь, поселение Кондратово, город Краснокамск и посёлок Майский, город Березники, посёлки Пыскор и Железнодорожный, город Чайковский, посёлки Марковский и Прикамский, город Лысьва.
В выходные и праздничные дни круглосуточное дежурство будут нести укомплектованные специальной техникой ремонтно-восстановительные бригады. На ТЭЦ, котельных и предприятиях тепловых сетей усилен контроль над работой основного оборудования, действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. Качество услуг теплоснабжения в жилых домах контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Руководящий состав филиала и всех производственных площадок предприятия в праздничные дни будет нести круглосуточное дежурство. На станциях и котельных проверены системы подачи топлива, проведён дополнительный инструктаж для персонала.
Михаил Вепрёв, главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс»:
— Энергетики «Т Плюс» готовы к обеспечению теплового комфорта в квартирах горожан, неся вахту по подаче тепла и горячей воды. Дополнительно на станциях проведены мероприятия, необходимые для взятия нагрузки 9 января 2025 года. Со своей стороны, специалисты компании максимально собранно и ответственно подходят к работе в предпраздничный и праздничный периоды.
По вопросам подачи отопления и горячей воды в многоквартирные дома клиенты компании могут обращаться в свои управляющие организации — УК и ТСЖ, а также в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.