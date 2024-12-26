В «Пятёрочке» дали советы по экономии на приготовлении к новогоднему столу

Posted 26 декабря, 03:00
Published 26 декабря, 03:00
Modified 26 декабря, 03:00
Updated 26 декабря, 03:00
Наиболее бюджетным вариантом оказался салат «Сельдь под шубой», стоимость ингредиентов которого составляет в среднем 138 рублей за килограмм готового блюда — это более чем вдвое дешевле, чем крабовый салат и оливье. Для желающих сэкономить стоит обратить внимание на продукцию собственных брендов магазина, что может снизить общую стоимость ингредиентов еще почти на 30%.
Невозможно представить новогодний ужин в России без оливье. Средняя стоимость ингредиентов для его приготовления (примерно 2 кг) из продукции известных марок составляет 451 рубль (стоимость продуктов актуальна на первую неделю декабря текущего года), тогда как из собственных брендов «Пятёрочки» — 330 рублей, что на 27% меньше. Самый дорогой компонент — вареная колбаса — будет доступнее на 70% при выборе собственных торговых марок. При этом, если выбирать картофель и куриные яйца от СТМ, экономия составит 19%.
Наиболее выгодно приготовить оливье из продуктов известных брендов смогут жители Приволжья и юга России. Здесь набор ингредиентов обойдется в 423 и 436 рублей соответственно. При использовании продукции собственных марок «Пятёрочки» самый дешевый оливье можно сделать в Восточном федеральном округе за всего 311 рублей.
Тем, кто хочет сократить расходы на новогодний стол, стоит обратить внимание на сельдь под шубой. В среднем по стране цена этого блюда в «Пятёрочке» составляет 138 рублей за килограмм, если использовать продукты известных брендов, и на 16% меньше — 116 рублей, если выбирать товары собственных торговых марок. Сельдь — главный ингредиент — стоит на 21% дешевле, если покупать ее из ассортимента сети. Наиболее дёшево сельдь под шубой обойдется жителям Приволжского и Южного округов России.
Тем, кто предпочитает крабовый салат, стоит выбирать продукты СТМ, так как крабовые палочки в среднем дешевле на 40% по сравнению с популярными брендами. Приготовленный из продуктов собственных торговых марок, килограмм этого салата будет стоить почти на 30% меньше — 202 рубля против 284 рублей.
В преддверии новогодних праздников, когда нет времени готовить, готовая еда становится настоящей находкой. Из трех популярных салатов, предлагаемых «Пятёрочкой», наилучшим вариантом является оливье, цена которого на 6% ниже, чем у сельди под шубой, и на 11% ниже, чем у крабового салата. Готовая сельдь под шубой также дешевле крабового салата на 5%.