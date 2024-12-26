В «Пятёрочке» дали советы по экономии на приготовлении к новогоднему столу

Тем, кто хочет сократить расходы на новогодний стол, стоит обратить внимание на сельдь под шубой. В среднем по стране цена этого блюда в «Пятёрочке» составляет 138 рублей за килограмм, если использовать продукты известных брендов, и на 16% меньше — 116 рублей, если выбирать товары собственных торговых марок. Сельдь — главный ингредиент — стоит на 21% дешевле, если покупать ее из ассортимента сети. Наиболее дёшево сельдь под шубой обойдется жителям Приволжского и Южного округов России.