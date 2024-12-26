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Posted 26 декабря, 12:19

Published 26 декабря, 12:19

Modified 26 декабря, 12:20

Updated 26 декабря, 12:20

Ювелирный магазин в Перми заплатит 100 тыс. рублей за преувеличение в рекламе

Ювелирный магазин в Перми оштрафован за преувеличение в рекламе

26 декабря 2024, 12:19
Фото: 1MI.

Ювелирный магазин в Перми заплатит 100 тыс. рублей за преувеличение в рекламе

Сюжет
Уфас
Нарушение закона выявили специалисты Пермского УФАС

 

За нарушение закона о рекламе магазин Sunlight в Перми привлечен к административной ответственности. Подробности сообщают в Пермском УФАС.

Антимонопольное ведомство завершило рассмотрение дела о нарушении Закона о рекламе, возбужденного в отношении ООО «Солнечный свет» (ювелирный магазин Sunlight), расположенного в ТЦ «Айсберг» на ул. Попова, 16 в Перми.

Специалисты УФАС обнаружили на витринах магазина Sunlight рекламу, в тексте которой было указано: «Ювелирный бренд № 1 в России».

Согласно действующему законодательству, в рекламе запрещено распространять информацию, не соответствующую действительности, а также сведения о преимуществах рекламируемого товара перед товарами других производителей или продавцов. Использование в рекламе слов «лучший», «первый», «номер один» возможно только в том случае, если указан конкретный критерий сравнения, который имеет объективное подтверждение.

В рекламе ювелирного магазина отсутствовало указание на критерий, по которому производилось сравнение, а также объективное подтверждение этого утверждения.

Пермское УФАС признало в рекламе ООО «Солнечный свет» нарушение Закона о рекламе и оштрафовало магазин на 100 тыс. рублей.

Ранее Пермское УФАС предостерегло администрацию Соликамска от возможного нарушения Закона о защите конкуренции. По данным ведомства, власти округа подозреваются в незаконном намерении создать муниципальный автопарк на конкурентном рынке пассажирских перевозок.

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