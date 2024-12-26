Ювелирный магазин в Перми оштрафован за преувеличение в рекламе

Posted 26 декабря, 12:19
Published 26 декабря, 12:19
Modified 26 декабря, 12:20
Updated 26 декабря, 12:20
За нарушение закона о рекламе магазин Sunlight в Перми привлечен к административной ответственности. Подробности сообщают в Пермском УФАС.
Антимонопольное ведомство завершило рассмотрение дела о нарушении Закона о рекламе, возбужденного в отношении ООО «Солнечный свет» (ювелирный магазин Sunlight), расположенного в ТЦ «Айсберг» на ул. Попова, 16 в Перми.
Специалисты УФАС обнаружили на витринах магазина Sunlight рекламу, в тексте которой было указано: «Ювелирный бренд № 1 в России».
Согласно действующему законодательству, в рекламе запрещено распространять информацию, не соответствующую действительности, а также сведения о преимуществах рекламируемого товара перед товарами других производителей или продавцов. Использование в рекламе слов «лучший», «первый», «номер один» возможно только в том случае, если указан конкретный критерий сравнения, который имеет объективное подтверждение.
В рекламе ювелирного магазина отсутствовало указание на критерий, по которому производилось сравнение, а также объективное подтверждение этого утверждения.
Пермское УФАС признало в рекламе ООО «Солнечный свет» нарушение Закона о рекламе и оштрафовало магазин на 100 тыс. рублей.
Ранее Пермское УФАС предостерегло администрацию Соликамска от возможного нарушения Закона о защите конкуренции. По данным ведомства, власти округа подозреваются в незаконном намерении создать муниципальный автопарк на конкурентном рынке пассажирских перевозок.