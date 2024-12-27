Адвокат обвиняемой в экстремизме пермской студентки обжаловал ее арест в СИЗО

Морозова участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из пермского СИЗО-5. Ее уже этапировали из Екатеринбурга, где она прошла психолого-психиатрическую стационарную экспертизу. В итоге суд сегодня отказал в удовлетворении ходатайства о домашнем аресте и оставил ее в СИЗО.