Адвокат обвиняемой в экстремизме пермской студентки обжаловал ее арест в СИЗО

Posted 27 декабря, 08:57
Published 27 декабря, 08:57
Modified 27 декабря, 09:02
Updated 27 декабря, 09:02
Сегодня, 27 декабря, судья Пермского краевого суда Анна Суетина рассмотрела жалобу адвоката Александра Струкова на решение о продлении до 21 февраля ареста в СИЗО обвиняемой в участии в экстремистском сообществе студентке Инге Морозовой.
Как передает из зала суда журналист Properm.ru, по ходатайству защиты суд проходил в закрытом режиме. Представители СМИ были удалены из зала.
Морозова участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из пермского СИЗО-5. Ее уже этапировали из Екатеринбурга, где она прошла психолого-психиатрическую стационарную экспертизу. В итоге суд сегодня отказал в удовлетворении ходатайства о домашнем аресте и оставил ее в СИЗО.
Неделей ранее в Ленинском районном суде было частично удовлетворено ходатайство следствия ФСБ, срок содержания Морозовой под стражей был продлен на два месяца. Следователь просил продлить его на два месяца и 31 день. Заседание в первой инстанции проходило в закрытом режиме.
Как сообщили еще в октябре в официальном пресс-релизе УФСБ по Пермскому краю, в отношении Морозовой было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Ее обвиняют в участии в деятельности террористической организации и вербовке в нее граждан России.
23 августа Ленинский районный суд впервые отправил Ингу Морозову в СИЗО, ее защита не смогла смягчить меру пресечения. Девушку подозревают в участии в организации NS/WP Crew, признанной в России террористической. Морозова была задержана 22 августа. Как утверждает следствие, в день задержания Морозова намеревалась вылететь из Перми в Ереван с последующим выездом в Кишинев.