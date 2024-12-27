Черная плесень и фантомная лаборатория. В Прикамье наказали производителя творожков

При этом декларация на молочную продукцию была выдана на основании протоколов испытаний «фантомной» лаборатории, то есть отсутствующей в списке аккредитованных лиц на сайте Федеральной службы аккредитации. 2 декабря отозвали декларацию о соответствии на молочную продукцию (десерт творожный мдж 6% с фруктово-ягодным наполнителем «Киви-крыжовник», «Клубника», «Абрикос-Манго» и другие наполнители и без наполнителей). 23 декабря ИП Стратенко Д. А. оштрафовали.