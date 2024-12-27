Черная плесень и фантомная лаборатория. В Прикамье наказали производителя творожков

Posted 27 декабря, 03:43
Published 27 декабря, 03:43
Modified 27 декабря, 03:45
Updated 27 декабря, 03:45
В Ильинском районе предприниматель наладил незаконное производство творожных десертов. В цехах была антисанитария, а декларацию на продукцию выдала несуществующая лаборатория, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
В ноябре 2024 года сотрудники ведомства по требованию прокуратуры провели выездную проверку ИП Стратенко Д. А., в селе Сретенское Ильинского района. У предпринимателя нашли множество нарушений: сколы на плитке в производственных цехах, грязь, черная плесень, ржавчина на оборудовании, не соблюдалась периодичность проведения лабораторных испытаний согласно разработанной программе производственного контроля.
При этом декларация на молочную продукцию была выдана на основании протоколов испытаний «фантомной» лаборатории, то есть отсутствующей в списке аккредитованных лиц на сайте Федеральной службы аккредитации. 2 декабря отозвали декларацию о соответствии на молочную продукцию (десерт творожный мдж 6% с фруктово-ягодным наполнителем «Киви-крыжовник», «Клубника», «Абрикос-Манго» и другие наполнители и без наполнителей). 23 декабря ИП Стратенко Д. А. оштрафовали.