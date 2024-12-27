Десять мастеров традиционных ремесел получили звание «Народный мастер Пермского края»

Posted 27 декабря, 13:14
Published 27 декабря, 13:14
Modified 27 декабря, 13:16
Updated 27 декабря, 13:16
11 декабря в Перми прошла церемония награждения лучших народных мастеров края — хранителей старинных технологий и традиций.
Почетное звание «Народный мастер Пермского края» ежегодно присваивается за самые талантливые произведения декоративно-прикладного творчества, сохранение региональных народных традиций в приемах и способах их изготовления, творческую индивидуальность и самобытность, высокий художественный уровень, активную пропаганду народного искусства и подготовку учеников.
По словам организаторов, художественно-экспертный совет, в состав которого вошли искусствоведы, мастера народного творчества, эксперты и ученые, отбирает лучших из сотни заявок. Народные мастера получают единовременную премию, а их изделия можно найти в магазинах «Пермская диковина» по всему Пермскому краю.
В 2024 году почетного звания «Народный мастер Пермского края» удостоены:
На территории Пермского края народными художественными промыслами занимаются более полутора тысяч мастеров. Губернатором Дмитрием Махониным был инициирован Комплексный план развития народных промыслов на период до 2025 года.
Региональная награда «Народный мастер Пермского края» была учреждена в 2009 году. Кандидатуры на получение почетного звания выдвигают органы местного самоуправления, краевые творческие союзы, центры народного творчества и ремесел, организации, общественные объединения и ассоциации. Мастера получают диплом «Народный мастер Пермского края» и денежную премию. На сегодняшний день почетного звания удостоены 152 человека.