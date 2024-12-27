Десять мастеров традиционных ремесел получили звание «Народный мастер Пермского края»

По словам организаторов, художественно-экспертный совет, в состав которого вошли искусствоведы, мастера народного творчества, эксперты и ученые, отбирает лучших из сотни заявок. Народные мастера получают единовременную премию, а их изделия можно найти в магазинах «Пермская диковина» по всему Пермскому краю.