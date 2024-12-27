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Posted 27 декабря, 13:14

Published 27 декабря, 13:14

Modified 27 декабря, 13:16

Updated 27 декабря, 13:16

Десять мастеров традиционных ремесел получили звание «Народный мастер Пермского края»

Десять мастеров традиционных ремесел получили звание «Народный мастер Пермского края»

27 декабря 2024, 13:14
Фото: mk.permkrai.ru.
Почетного звания были удостоены умельцы из Кудымкара, Чернушки, Чусового, Березников, Кунгура, Перми, Барды и Орды.
Фото: mk.permkrai.ru

11 декабря в Перми прошла церемония награждения лучших народных мастеров края — хранителей старинных технологий и традиций.

Почетное звание «Народный мастер Пермского края» ежегодно присваивается за самые талантливые произведения декоративно-прикладного творчества, сохранение региональных народных традиций в приемах и способах их изготовления, творческую индивидуальность и самобытность, высокий художественный уровень, активную пропаганду народного искусства и подготовку учеников.

По словам организаторов, художественно-экспертный совет, в состав которого вошли искусствоведы, мастера народного творчества, эксперты и ученые, отбирает лучших из сотни заявок. Народные мастера получают единовременную премию, а их изделия можно найти в магазинах «Пермская диковина» по всему Пермскому краю.

В 2024 году почетного звания «Народный мастер Пермского края» удостоены:

  • Светлана Петровна Ахмадуллина — мастер по ткачеству, вышивке, плетению (поясов, корзин), прядению, вязанию, текстилю (Чернушинский городской округ Пермского края);
  • Марина Викторовна Дзюина — мастер по ткачеству (Чусовской городской округ);
  • Ирина Андреевна Епанова — мастер по ткачеству (Кудымкарский муниципальный округ);
  • Арсений Михайлович Корепанов — мастер резьбы по дереву (Березники);
  • Виктор Илдусович Насыров — мастер резьбы по камню (Кунгурский муниципальный округ);
  • Альмира Назмухановна Сарманова — мастер по керамике, гончарному делу (Бардымский муниципальный округ);
  • Светлана Владимировна Сергеева — мастер росписи по дереву (Пермский городской округ);
  • Анастасия Михайловна Хорошева — мастер по текстилю (Кудымкарский муниципальный округ);
  • Надежда Васильевна Шипицына — мастер по ткачеству (Кудымкарский муниципальный округ);
  • Денис Васильевич Чиж — мастер резьбы по камню (Ординский муниципальный округ).

На территории Пермского края народными художественными промыслами занимаются более полутора тысяч мастеров. Губернатором Дмитрием Махониным был инициирован Комплексный план развития народных промыслов на период до 2025 года.

Региональная награда «Народный мастер Пермского края» была учреждена в 2009 году. Кандидатуры на получение почетного звания выдвигают органы местного самоуправления, краевые творческие союзы, центры народного творчества и ремесел, организации, общественные объединения и ассоциации. Мастера получают диплом «Народный мастер Пермского края» и денежную премию. На сегодняшний день почетного звания удостоены 152 человека.

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