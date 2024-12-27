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Posted 27 декабря, 08:22

Published 27 декабря, 08:22

Modified 27 декабря, 08:25

Updated 27 декабря, 08:25

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после избиения юноши в Междуреченске

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после избиения юноши в Междуреченске

27 декабря 2024, 08:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Детский мир
Следователи проводят проверку.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 16-летнего подростка в Кемеровской области. В ноябре этого года в Междуреченске 20-летний парень избил своего несовершеннолетнего знакомого. Пострадавшего госпитализировали в больницу, информация об инциденте появилась в интернете, пишет издание VSE42.Ru.

Глава СК РФ заинтересовался произошедшим. Он поручил главе СУ СК России по Кемеровской области Александру Безукладникову подготовить доклад о случившемся. Также Бастрыкин требует возбудить уголовное дело. Сейчас следователи Следственного комитета России проверяют информацию о возможной причастности нападавшего и его жертвы к незаконному обороту наркотиков.

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#Происшествия#Детский мир#Бастрыкин#Избиение#Александр Бастрыкин
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