Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после избиения юноши в Междуреченске

Posted 27 декабря, 08:22
Published 27 декабря, 08:22
Modified 27 декабря, 08:25
Updated 27 декабря, 08:25
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 16-летнего подростка в Кемеровской области. В ноябре этого года в Междуреченске 20-летний парень избил своего несовершеннолетнего знакомого. Пострадавшего госпитализировали в больницу, информация об инциденте появилась в интернете, пишет издание VSE42.Ru.
Глава СК РФ заинтересовался произошедшим. Он поручил главе СУ СК России по Кемеровской области Александру Безукладникову подготовить доклад о случившемся. Также Бастрыкин требует возбудить уголовное дело. Сейчас следователи Следственного комитета России проверяют информацию о возможной причастности нападавшего и его жертвы к незаконному обороту наркотиков.