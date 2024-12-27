Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после избиения юноши в Междуреченске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 16-летнего подростка в Кемеровской области. В ноябре этого года в Междуреченске 20-летний парень избил своего несовершеннолетнего знакомого. Пострадавшего госпитализировали в больницу, информация об инциденте появилась в интернете, пишет издание VSE42.Ru.