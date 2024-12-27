Главному тренеру пермского футбольного клуба продлен контракт

Posted 27 декабря, 17:34
Published 27 декабря, 17:34
Modified 27 декабря, 17:36
Updated 27 декабря, 17:36
Главному тренеру ФК «Амкар-Пермь» Андрею Блажко продлен контракт на сезон 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На пост главного тренера пермского футбольного клуба он был назначен в январе 2024 года. Контракт был рассчитан до конца сезона с возможностью продления.
С лета 2023 года Блажко работал старшим тренером ФК «Енисей» в Первой лиге, а до этого возглавлял «Ладу-Тольятти» и «Зенит» (Ижевск).
Срок действия трудовых договоров тренерского штаба ФК «Амкар Пермь» завершился 15 ноября минувшего года. Собственники клуба решили не продлевать контракты главного тренера Ивана Черенчикова, старшего тренера Вячеслава Дония, тренера Сергея Волкова и тренера вратарей Максима Гавриша.