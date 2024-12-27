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Posted 27 декабря, 06:34

Published 27 декабря, 06:34

Modified 27 декабря, 06:37

Updated 27 декабря, 06:37

Как оклеить стены обоями под покраску

Как оклеить стены обоями под покраску

27 декабря 2024, 06:34
Фото: 1MI. Как оклеить стены обоями под покраску
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Какие правила нужно соблюдать при оклейке стен обоями под покраску — рассказываем в нашей статье.

Если вам нравится часто менять интерьер, не обязательно каждый раз затевать косметический ремонт — достаточно поклеить обои под покраску. А еще это отличное решение для детских комнат — «настенную живопись» юных художников будет легче устранить. Какие правила нужно соблюдать при оклейке стен обоями под покраску — рассказываем в нашей статье.

Особенности поклейки полотен под покраску

Обои для отделки стен, допускающие многократное окрашивание, могут быть бумажными, флизелиновыми, виниловыми или из стекловолокна. При работе с ними следует знать следующее:

  • клеевый состав покупают специализированный, так как обычные клеи не удержат тяжелые листы под покраску;
  • консистенция разведенного клеевого состава зависит от веса и плотности конкретного вида обоев. Чем тяжелее полотна, тем гуще делают клей;
  • при поклейке бумажных или виниловых обоев на бумажной основе клеевой состав наносят и на полотно, и на стену. При наклеивании флизелиновых изделий и стеклообоев клеем обрабатывают только стену, если на упаковке не указано иное.

Подготовка основания

Перед поклейкой обоев под покраску поверхность стен тщательно подготавливают. Для начала помещение нужно обесточить. Затем снимают все розетки, выключатели, а электропровода изолируют. После удаляют старые покрытия:

  • обои. Бумажные, жидкие и фотообои легко счищаются при помощи мыльной воды и шпателя. У виниловых обоев сначала сдирают верхний влагостойкий слой, а далее действуют так же, как с бумажными листами. Для снятия стеклообоев потребуются специальные смывки;
  • краска. Если ЛКМ хорошо держится на стене, возможна поклейка обоев прямо на покрытие. Только рекомендуется предварительно «пройтись» по основанию крупнозернистой наждачной бумагой. Старую отслаивающуюся краску удаляют химическими смесями либо шпателем;
  • побелка. Такую отделку тщательно смывают, после чего дважды обрабатывают стену грунтом глубокого проникновения.

При необходимости основание выравнивают. Затем подготовленную поверхность грунтуют и только после высыхания состава переходят к следующему этапу отделочных работ.

Оклейка стен обоями под покраску

Для выполнения работ потребуются:

  • отвес, рулетка и малярный карандаш для разметки стен;
  • ножницы или строительный нож для нарезания листов;
  • емкость для разведения клеевого состава;
  • валик и кисточка для нанесения клея;
  • прижимной пластиковый обойный шпатель для разравнивания полотен;
  • ветошь для вытирания излишков клея.

Клеить начинают от дальнего угла комнаты. Откладывают расстояние, равное ширине полотна за минусом 2 см (припуск на угол). Затем с помощью отвеса отмеряют ровные вертикальные линии и чертят их на стене.

Далее рулеткой измеряют расстояние от пола до потолка. К полученному результату добавляют 5–10 см на припуски. После на листы такой длины нарезают рулоны.

Совет!

При оклейке внутренних углов необходимо стыковать два полотна с небольшим нахлестом. Край одной полосы заходит на угол на 2–3 см. Край другой полосы точно упирается в него и приклеивается на оставленный припуск. У оклейки внешнего угла также есть хитрость: один лист приклеивают с нахлестом в пару сантиметров, а второй встык к первому.

Как наклеить обои под покраску, если уже установлен натяжной потолок

Натяжной потолок заводится в монтажный профиль, установленный по периметру комнаты. Его визуально не видно под полотном. Но между натянутым потолком и стеной остается технологический зазор. Эту небольшую щель закрывают специальной вставкой. Она легко устанавливается и также легко снимается.

Последовательность работ по оклейке:

  • снимаем декоративную вставку;
  • проклеиваем края натяжного полотна малярным скотчем, чтобы не заляпать потолок при наклеивании и окрашивании обоев;
  • выполняем поклейку обойных полотен по периметру помещения;
  • в идеале верхний край обоев должен лечь ровно по кромке натяжного потолка. Если требуется подрезка листа, лучше воспользоваться шпателем, прижатым к стене;
  • после поклейки и покраски обоев вставляем обратно декоративную вставку.

Если во время оклейки стен немного клея попало на натянутое полотно, достаточно просто протереть потолок мягкой влажной губкой.

Покраска обоев

Учитывайте, что флизелиновые и виниловые обои под покраску можно перекрашивать 10–12 раз, бумажные — 5–7 раз, а стеклообои — до 15 раз. Наносить краску на полотна рекомендуется спустя сутки–двое после их наклеивания. Основание должно хорошо просохнуть.

Оклеить стены обоями под покраску не сложнее, чем обычными полотнами. Главное, тщательно выровнять рабочую поверхность, подготовить все материалы, инструменты, использовать только узкоспециализированный клей и соблюдать рекомендации производителя по поклейке того или иного вида обоев.

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