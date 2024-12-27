Как оклеить стены обоями под покраску

Posted 27 декабря, 06:34
Published 27 декабря, 06:34
Modified 27 декабря, 06:37
Updated 27 декабря, 06:37
Если вам нравится часто менять интерьер, не обязательно каждый раз затевать косметический ремонт — достаточно поклеить обои под покраску. А еще это отличное решение для детских комнат — «настенную живопись» юных художников будет легче устранить. Какие правила нужно соблюдать при оклейке стен обоями под покраску — рассказываем в нашей статье.
Обои для отделки стен, допускающие многократное окрашивание, могут быть бумажными, флизелиновыми, виниловыми или из стекловолокна. При работе с ними следует знать следующее:
Перед поклейкой обоев под покраску поверхность стен тщательно подготавливают. Для начала помещение нужно обесточить. Затем снимают все розетки, выключатели, а электропровода изолируют. После удаляют старые покрытия:
При необходимости основание выравнивают. Затем подготовленную поверхность грунтуют и только после высыхания состава переходят к следующему этапу отделочных работ.
Для выполнения работ потребуются:
Клеить начинают от дальнего угла комнаты. Откладывают расстояние, равное ширине полотна за минусом 2 см (припуск на угол). Затем с помощью отвеса отмеряют ровные вертикальные линии и чертят их на стене.
Далее рулеткой измеряют расстояние от пола до потолка. К полученному результату добавляют 5–10 см на припуски. После на листы такой длины нарезают рулоны.
Совет!
При оклейке внутренних углов необходимо стыковать два полотна с небольшим нахлестом. Край одной полосы заходит на угол на 2–3 см. Край другой полосы точно упирается в него и приклеивается на оставленный припуск. У оклейки внешнего угла также есть хитрость: один лист приклеивают с нахлестом в пару сантиметров, а второй встык к первому.
Натяжной потолок заводится в монтажный профиль, установленный по периметру комнаты. Его визуально не видно под полотном. Но между натянутым потолком и стеной остается технологический зазор. Эту небольшую щель закрывают специальной вставкой. Она легко устанавливается и также легко снимается.
Последовательность работ по оклейке:
Если во время оклейки стен немного клея попало на натянутое полотно, достаточно просто протереть потолок мягкой влажной губкой.
Учитывайте, что флизелиновые и виниловые обои под покраску можно перекрашивать 10–12 раз, бумажные — 5–7 раз, а стеклообои — до 15 раз. Наносить краску на полотна рекомендуется спустя сутки–двое после их наклеивания. Основание должно хорошо просохнуть.
Оклеить стены обоями под покраску не сложнее, чем обычными полотнами. Главное, тщательно выровнять рабочую поверхность, подготовить все материалы, инструменты, использовать только узкоспециализированный клей и соблюдать рекомендации производителя по поклейке того или иного вида обоев.