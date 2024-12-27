Как оклеить стены обоями под покраску

При оклейке внутренних углов необходимо стыковать два полотна с небольшим нахлестом. Край одной полосы заходит на угол на 2–3 см. Край другой полосы точно упирается в него и приклеивается на оставленный припуск. У оклейки внешнего угла также есть хитрость: один лист приклеивают с нахлестом в пару сантиметров, а второй встык к первому.