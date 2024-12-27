Как работают поликлиники, транспорт и многое другое в Новый год? Памятка пермяку

Posted 27 декабря, 04:46
Published 27 декабря, 04:46
Modified 28 декабря, 08:04
Updated 28 декабря, 08:04
31 декабря все маршруты трамваев и автобусов работают по графику выходного дня, с отправлениями до 23:00. А в новогоднюю ночь в Перми запустят ночные маршруты общественного транспорта. Они будут работать с 01:00 до 04:00 с интервалом движения около 30 минут. В департаменте транспорта администрации Перми рассказали, что на линию выйдут трамваи №4, 5, 6 и 7, а также автобусы №1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68, 72 и 77.
В первый день 2025 года — 1 января — на маршруты выйдет 50% общественного транспорта от графиков выходного дня. Со 2 по 8 января включительно автобусы и трамваи повезут пассажиров по воскресному расписанию. А с 9 января общественный транспорт вернется к прежнему расписанию будних, рабочих дней.
В новогодние праздники с 29 декабря по 9 января будут работать дежурные телефоны ресурсоснабжающих организаций:
Все почтовые отделения будут закрыты 31 декабря, 1 и 7 января. Однако 31 декабря и 7 января будут работать те филиалы, в которых работают пункты выдачи заказов маркетплейса Ozon.
30 декабря и 6 января рабочие часы почтовых отделений сократят. Например, пермский Главпочтамт (ул. Ленина, 28) 30 декабря будет работать, как в субботу, — до 18:00, а 6 января завершит прием клиентов на час раньше. А со 2 по 5 января почтовые отделения примут пермяков в обычном режиме. Пенсии и пособия пермякам доставят по графику, согласованному с отделением Социального фонда РФ в регионе.
В отделении Социального фонда России по Пермскому краю опубликовали график доставки пенсий и социальных пособий на дом. Он будет зависеть от режима работы почтовых отделений.
Выплата пенсий и социальных пособий за 3, 5 и 8 января будет проведена в декабре.
Отделения «Мои Документы» будут открыты в субботу 28 декабря. А в период с 29 декабря по 8 января 2025 года филиалы закроются на праздники. В четверг, 9 января, отделения МФЦ возобновят работу в прежнем режиме.
В МФЦ Пермского края напоминают жителям: если вам пришло уведомление о готовности результата по вашему обращению, не забудьте забрать документы до наступления новогодних каникул.
В праздники у офисов Сбера действует специальный график:
9 и 10 января офисы Сбера вернутся к обычному графику, однако будут открываться на полчаса раньше. А с 11 января и далее — все по-старому. В банке рекомендуют пользоваться сервисом «СберБанк Онлайн» — в нем можно выполнить практически все операции.
Пермский зоопарк все еще не открылся на новом месте, в микрорайоне Нагорный, однако по-прежнему ждет посетителей по прежнему адресу, на Монастырской, 10.
31 декабря и 1 января 2025 года в учреждении санитарные дни, оно будет закрыто. Со 2 января зоопарк и акватеррариум откроются в прежнем режиме: зоопарк с 09:00 до 17:00, касса до 16:00, а акватеррариум с 10:00 до 18:00, касса до 17:30.
В Управлении записи актов гражданского состояния администрации Перми рассказали, что отделы будут работать с 09:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 13:48. Они будут чередоваться в графике:
Больницы будут работать без изменений и оказывать медицинскую помощь пациентам в круглосуточном режиме. Травмпункты, скорая медицинская помощь, санитарная авиация и неотложная стоматологическая помощь также будут доступны в любое время. Уточнить, как работает врач-стоматолог, можно по номеру телефона поликлиники, к которой вы прикреплены.
Службы неотложной помощи при поликлиниках будут работать каждый день с 08:00 до 23:00, вызвать врача можно с 08:00 до 23:00. Ежедневно будут проводиться экспресс- и ПЦР-тестирования на коронавирус, ОРВИ и грипп. Службы медицины катастроф перейдут в режим повышенной готовности — медикам проведен дополнительный инструктаж, будет дежурить увеличенное количество врачей. 30 декабря, 3, 4 и 6 января в поликлиниках будут принимать пациентов дежурные участковые терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи и другие врачи-специалисты. Кроме того, с 30 декабря по 8 января пермяков будут принимать дежурные врачи-стоматологи — их график работы можно уточнить по номеру интересующей поликлиники.
Единая региональная справочная служба 122 будет работать каждый день. По этому номеру можно вызвать врача или скорую на дом или записаться на прием. Но для вызова врача на дом в муниципалитетах Прикамья нужно звонить по номеру поликлиники по вашему месту жительства.
Выходные дни в детских садах Перми установлены так же, как и для взрослых, — с 29 декабря по 8 января. А с 9 января они вернутся к работе в обычном режиме, сообщили в департаменте образования администрации города.