Как работают поликлиники, транспорт и многое другое в Новый год? Памятка пермяку

Службы неотложной помощи при поликлиниках будут работать каждый день с 08:00 до 23:00, вызвать врача можно с 08:00 до 23:00. Ежедневно будут проводиться экспресс- и ПЦР-тестирования на коронавирус, ОРВИ и грипп. Службы медицины катастроф перейдут в режим повышенной готовности — медикам проведен дополнительный инструктаж, будет дежурить увеличенное количество врачей. 30 декабря, 3, 4 и 6 января в поликлиниках будут принимать пациентов дежурные участковые терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи и другие врачи-специалисты. Кроме того, с 30 декабря по 8 января пермяков будут принимать дежурные врачи-стоматологи — их график работы можно уточнить по номеру интересующей поликлиники.