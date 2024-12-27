Ледовую арену в микрорайоне Ива планируют достроить летом 2025 года

Договор генерального подряда ранее был заключен с ООО «Строй-Комплекс». После внесения изменений в проектную документацию и увеличения стоимости строительства концессионер не получил подтверждения о дополнительном финансировании проекта. Поэтому было решено расторгнуть договор генподряда по соглашению сторон, что и произошло 25 октября текущего года. А 30 октября был подписан новый договор генподряда — на этот раз с АО «КРПК».