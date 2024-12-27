Ледовую арену в микрорайоне Ива планируют достроить летом 2025 года

Posted 27 декабря, 07:02
Published 27 декабря, 07:02
Modified 27 декабря, 07:05
Updated 27 декабря, 07:05
Новую ледовую арену в микрорайоне Ива планируют сдать в эксплуатацию 1 июля 2025 года. Первым об этом сообщило издание «В курсе.ру», информацию подтвердили Properm.ru в пресс-службе АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК).
Договор генерального подряда ранее был заключен с ООО «Строй-Комплекс». После внесения изменений в проектную документацию и увеличения стоимости строительства концессионер не получил подтверждения о дополнительном финансировании проекта. Поэтому было решено расторгнуть договор генподряда по соглашению сторон, что и произошло 25 октября текущего года. А 30 октября был подписан новый договор генподряда — на этот раз с АО «КРПК».
Сейчас люди и техника на объекте работают ежедневно. Они производят армирование и заливку монолитных плит основного ледового поля и административных помещений. Идет завоз и приемка материалов кровли, а также монтаж кровли. В заказе находятся трехслойные сэндвич-панели и витражи для ледовой арены, в настоящее время их изготавливают.
Работы по строительству ледовой арены на данный момент выполнены на 27%. Они идут по графику, добавляют в КРПК. Завершение строительства и ввод арены в эксплуатацию запланированы на 1 июля 2025 года.
В мае этого года в министерстве спорта Пермского края поясняли, что отставание стройки от графика возникло из-за изменений в проектно-сметную документацию. Кроме того, сильно выросли цены на необходимые материалы, а концессионер заменял ледозаливочное оборудование на аналог отечественное производства.