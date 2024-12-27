properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 04:53

Published 27 декабря, 04:53

Modified 27 декабря, 04:54

Updated 27 декабря, 04:54

На СВО погиб 37-летний гранатометчик Евгений Батуев из Косы

На СВО погиб 37-летний гранатометчик Евгений Батуев из Косы

27 декабря 2024, 04:53
Фото: 1MI / администрация Косинского округа.
Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчина был мобилизован в сентябре 2022 года.

В Пермском крае сегодня простятся с 37-летним гранатометчиком Евгением Батуевым, погибшим на СВО. Мужчина был мобилизован в сентябре 2022 года в звании рядового, сообщает администрация Косинского округа.

Мужчина родился 19 мая 1987 года, а 30 сентября 2022-го отправился в зону СВО. 26 ноября 2024 года Евгений погиб.

Прощание с ним пройдет сегодня, 30 сентября, в селе Коса, на ул. Кирова, 9 с 11:00 до 12:00. Траурный митинг состоится 27 декабря 2024 года в 13.00 на площади перед зданием администрации Косинского района.

Читайте также:
В Прикамье простились с младшим сержантом Сирином Дусаковым, погибшим на СВОВ ходе СВО погиб старший матрос Василий Габов из НытвыЖитель Прикамья погиб на СВО через неделю после 32-го дня рождения
#Военная операция на Украине#Сво#Некролог#Погибший#Специальная военная операция#Косинский округ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика