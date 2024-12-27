На СВО погиб 37-летний гранатометчик Евгений Батуев из Косы

Posted 27 декабря, 04:53
Published 27 декабря, 04:53
Modified 27 декабря, 04:54
Updated 27 декабря, 04:54
В Пермском крае сегодня простятся с 37-летним гранатометчиком Евгением Батуевым, погибшим на СВО. Мужчина был мобилизован в сентябре 2022 года в звании рядового, сообщает администрация Косинского округа.
Мужчина родился 19 мая 1987 года, а 30 сентября 2022-го отправился в зону СВО. 26 ноября 2024 года Евгений погиб.
Прощание с ним пройдет сегодня, 30 сентября, в селе Коса, на ул. Кирова, 9 с 11:00 до 12:00. Траурный митинг состоится 27 декабря 2024 года в 13.00 на площади перед зданием администрации Косинского района.