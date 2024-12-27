Особенности ипотеки от застройщиков: анализируем реальную стоимость кредита

Привлекательные условия кредитования — только верхушка айсберга. За красивыми цифрами в рекламных буклетах прячутся нюансы, о которых покупатели узнают слишком поздно. Давайте разберемся, как работают такие программы и на что обратить внимание при выборе кредита.