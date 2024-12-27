Остановка «Соборная площадь» появится в центре Перми

Posted 27 декабря, 01:49
Published 27 декабря, 01:49
Modified 27 декабря, 01:51
Updated 27 декабря, 01:51
Остановка «Художественная галерея» сменит название на «Соборную площадь». Такое название в ходе голосования выбрали пермяки, сообщает городской дептранс.
Также будут переименованы еще две остановки: для «ВНИИБ» выбрали название Стадион «Бумажник», для «Школы» — «Микрорайон Южный». Результаты опроса будут вынесены на Общественный совет по топонимике при главе Перми.
Ранее жителям города дали возможность выбрать актуальные названия остановкам вместо устаревших. В связи с переездом Пермской художественной галереи предлагалось одноименную остановку предлагалось назвать «Соборная площадь», «Сквер имени Мамина-Сибиряка» и «Архиерейское подворье». Победил первый вариант.
«Школа» смущала тем, что аналогичные названия уже есть. Выбрать предлагалось из вариантов «Микрорайон Южный», «Гимназия имени Пинаевой», «Улица Днестровская», «Школа-интернат». Первый победил.
Для «ВНИИБ в Орджоникидзевском районе предлагались: „Стадион „Бумажник“», «Аллея имени Владимира Шокина» и «Улица Евгения Пузырева». Опять же первый понравился пермякам больше всех.