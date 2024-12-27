properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 01:49

Published 27 декабря, 01:49

Modified 27 декабря, 01:51

Updated 27 декабря, 01:51

Остановка «Соборная площадь» появится в центре Перми

Остановка «Соборная площадь» появится в центре Перми

27 декабря 2024, 01:49
Фото: properm.ru.
Также пермяки выбрали название еще для двух остановок.

Остановка «Художественная галерея» сменит название на «Соборную площадь». Такое название в ходе голосования выбрали пермяки, сообщает городской дептранс.

Также будут переименованы еще две остановки: для «ВНИИБ» выбрали название Стадион «Бумажник», для «Школы» — «Микрорайон Южный». Результаты опроса будут вынесены на Общественный совет по топонимике при главе Перми.

Ранее жителям города дали возможность выбрать актуальные названия остановкам вместо устаревших. В связи с переездом Пермской художественной галереи предлагалось одноименную остановку предлагалось назвать «Соборная площадь», «Сквер имени Мамина-Сибиряка» и «Архиерейское подворье». Победил первый вариант.

«Школа» смущала тем, что аналогичные названия уже есть. Выбрать предлагалось из вариантов «Микрорайон Южный», «Гимназия имени Пинаевой», «Улица Днестровская», «Школа-интернат». Первый победил.

Для «ВНИИБ в Орджоникидзевском районе предлагались: „Стадион „Бумажник“», «Аллея имени Владимира Шокина» и «Улица Евгения Пузырева». Опять же первый понравился пермякам больше всех.

Читайте также:
В Перми появятся две новые остановкиЮвелирный магазин в Перми оштрафован за преувеличение в рекламеОсужденного за сожжение девочки в Октябрьском переведут в колонию общего режима
#Пермь#Остановки#Совет по топонимике#Топонимика#Переименование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика