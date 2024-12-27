Открытие кафе корейской кухни CHICKO в Перми перенесли на 2025 год

По информации сервиса 2ГИС, CHICKO откроется в центре города, в ТЦ «Колизей Atrium». Как обращает внимание портал «В курсе.ру», в закрытом Telegram-канале будущего пермского кафе появились фотографии ремонтных работ. «Сейчас рабочие активно проводят ремонтные работы. Мы с радостью будем делиться с вами каждым этапом строительства CHICKO!», — пишут в публикации. Дата открытия пермского CHICKO пока не известна.