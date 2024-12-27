Открытие кафе корейской кухни CHICKO в Перми перенесли на 2025 год

Posted 27 декабря, 11:40
Published 27 декабря, 11:40
Modified 27 декабря, 11:43
Updated 27 декабря, 11:43
Московская сеть кафе корейского фастфуда CHICKO откроет свое заведение в Перми в 2025 году. Ранее сообщалось, что оно появится в столице Прикамья до конца 2023 года, однако этого не случилось.
По информации сервиса 2ГИС, CHICKO откроется в центре города, в ТЦ «Колизей Atrium». Как обращает внимание портал «В курсе.ру», в закрытом Telegram-канале будущего пермского кафе появились фотографии ремонтных работ. «Сейчас рабочие активно проводят ремонтные работы. Мы с радостью будем делиться с вами каждым этапом строительства CHICKO!», — пишут в публикации. Дата открытия пермского CHICKO пока не известна.
Сейчас в России работает около 30 кафе корейской сети. Открыты или готовятся к открытию заведения в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Кирове, Уфе, Воронеже и других городах. В меню CHICKO — традиционные корейские рецепты от острых закусок до десертов.