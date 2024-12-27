properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 03:22

Published 27 декабря, 03:22

Modified 27 декабря, 03:24

Updated 27 декабря, 03:24

Пермь лидирует по росту цен на услуги Деда Мороза

Пермь лидирует по росту цен на услуги Деда Мороза

27 декабря 2024, 03:22
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Ценник на поздравление новогоднего волшебника вырос на 45%.

В Перми цены на новогоднее поздравление от Деда Мороза растут быстрее, чем в целом по стране. По сравнению с прошлым годом они поднялись на 45% — с 1,9 тыс. до 2,7 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данным проекта T-Data, на которые обратил внимание «РБК-Пермь».

Для сравнения в Москве ценник вырос всего на 10%, однако остается самым высоким в России. В декабре 2024-го он составил 3 822 рубля. В целом по стране новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки обойдется в 3 129 рублей — за год этот показатель вырос на 21%. В декабре 2025-го прогнозируют еще 10-процентный рост цен на услуги новогоднего волшебника.

В топ городов, где дороже всего будет заказать поздравление Деда Мороза, вошли Краснодар (3 439 рублей), Красноярск (3 327 рублей), Ростов-на-Дону (3 319 рублей) и Екатеринбург (3 299 рублей). Дешевле всего поздравление обойдется жителям Волгограда: средняя стоимость — 2 198 рублей.

Читайте также:
Как пермякам найти настоящего Деда Мороза и не сорвать праздник? РассказываемНовый год с мангустом и Дедом Морозом. Пермский зоопарк приглашает на елкуСанта-Клауса требуют признать иностранным агентом
#Новый год#Дед мороз#Рост цен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика