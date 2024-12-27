Пермь лидирует по росту цен на услуги Деда Мороза

Для сравнения в Москве ценник вырос всего на 10%, однако остается самым высоким в России. В декабре 2024-го он составил 3 822 рубля. В целом по стране новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки обойдется в 3 129 рублей — за год этот показатель вырос на 21%. В декабре 2025-го прогнозируют еще 10-процентный рост цен на услуги новогоднего волшебника.