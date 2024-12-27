Пермь лидирует по росту цен на услуги Деда Мороза

Posted 27 декабря, 03:22
Published 27 декабря, 03:22
Modified 27 декабря, 03:24
Updated 27 декабря, 03:24
В Перми цены на новогоднее поздравление от Деда Мороза растут быстрее, чем в целом по стране. По сравнению с прошлым годом они поднялись на 45% — с 1,9 тыс. до 2,7 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данным проекта T-Data, на которые обратил внимание «РБК-Пермь».
Для сравнения в Москве ценник вырос всего на 10%, однако остается самым высоким в России. В декабре 2024-го он составил 3 822 рубля. В целом по стране новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки обойдется в 3 129 рублей — за год этот показатель вырос на 21%. В декабре 2025-го прогнозируют еще 10-процентный рост цен на услуги новогоднего волшебника.
В топ городов, где дороже всего будет заказать поздравление Деда Мороза, вошли Краснодар (3 439 рублей), Красноярск (3 327 рублей), Ростов-на-Дону (3 319 рублей) и Екатеринбург (3 299 рублей). Дешевле всего поздравление обойдется жителям Волгограда: средняя стоимость — 2 198 рублей.