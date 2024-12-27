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Posted 27 декабря, 02:52

Published 27 декабря, 02:52

Modified 27 декабря, 02:54

Updated 27 декабря, 02:54

Пермский краевой оператор будет самостоятельно возить мусор

Пермский краевой оператор будет самостоятельно возить мусор

27 декабря 2024, 02:52
Фото: 1MI.
С января 2025-го компания перестанет привлекать подрядчиков на части территорий.

Пермский региональный оператор обращения с отходами АО «ПРО ТКО» будет самостоятельно заниматься вывозом мусора. С января 2025-го компания перестанет привлекать подрядчиков и начнет самостоятельную работу в Индустриальном районе Перми и части Пермского округа, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Завершились торги по выбору подрядчиков для транспортирования твердых коммунальных отходов. Конкурс был объявлен по 16 лотам. Один из лотов компания «ПРО ТКО» решила обслуживать самостоятельно, ранее их обслуживала ГК «Экобест». Новые контракты подписаны на два года и вступят в силу с 1 января.

«ПРО ТКО» закупил 10 новых мусоровозов и три единицы спецтехники под крупногабаритные отходы. Собственный штат водителей и диспетчеров уже сформирован.

Напомним, с 1 июля 2025 года вырастет предельный тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами. Месячная плата для жителей многоквартирных жилых домов составит 186,39 рублей с человека (до 1 июля — 118,05 рублей), а для жителей индивидуальной жилой застройки — 218,69 рублей с человека (до 1 июля — 138,51 рублей).

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#Мусор#Тко#Вывоз мусора#Про тко
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