Пермский краевой оператор будет самостоятельно возить мусор

Завершились торги по выбору подрядчиков для транспортирования твердых коммунальных отходов. Конкурс был объявлен по 16 лотам. Один из лотов компания «ПРО ТКО» решила обслуживать самостоятельно, ранее их обслуживала ГК «Экобест». Новые контракты подписаны на два года и вступят в силу с 1 января.