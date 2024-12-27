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Posted 27 декабря, 10:44

Published 27 декабря, 10:44

Modified 27 декабря, 10:46

Updated 27 декабря, 10:46

Пермский Минтранс прокомментировал ситуацию с автобусом до Кондратово

Пермский Минтранс прокомментировал ситуацию с автобусом до Кондратово

27 декабря 2024, 10:44
Фото: properm.ru.
Автобус не выполнил с начала года более 1600 рейсов.

Пермский краевой Минтранс прокомментировал ситуацию с нарушением расписания автобусов №106, выполняющих рейсы из Кондратово в Пермь. Как ранее сообщал Properm.ru, автобус 106-го маршрута не выполнил с начала года более 1600 рейсов.

Маршрут обслуживает АО «Интранс ПК». «В ноябре 2024 года выполнение рейсов составило 79,7%, однако уже в первую половину декабря этот показатель вырос до 96,8%. Существенное улучшение стало возможным за счёт возвращения части водителей, ранее покинувших предприятие», — цитирует министерство «Новый компаньон».

Ранее пермяки неоднократно жаловались на нарушение графика работы 106-го маршрута «д. Кондратово — Центральный рынок». С начала года автобусы не выполнили 1651 рейс. За это АО «Интранс ПК» заплатит штраф в 4 млн рублей.

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#Автобус#Штраф#Автобусы#Кондратово
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