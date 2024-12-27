Пермский Минтранс прокомментировал ситуацию с автобусом до Кондратово

Пермский краевой Минтранс прокомментировал ситуацию с нарушением расписания автобусов №106, выполняющих рейсы из Кондратово в Пермь. Как ранее сообщал Properm.ru, автобус 106-го маршрута не выполнил с начала года более 1600 рейсов.