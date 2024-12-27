Приставы опечатали незаконный ломбард в Чернушке. Чем он провинился

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю, после чего было возбуждено исполнительное производство и уведомлена виновная организация. Приставы выехали по указанному адресу, вручили владельцу ломбарда процессуальные документы и предупредили об административной ответственности за неисполнение требований пристава-исполнителя. Сотрудники ведомства составили акт об административном приостановлении работы организации и опечатали помещение. На протяжении установленного времени приставы будут регулярно проверять, не открылся ли ломбард в нарушение решение суда.