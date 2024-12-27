Приставы опечатали незаконный ломбард в Чернушке. Чем он провинился

Posted 27 декабря, 07:54
Published 27 декабря, 07:54
Modified 27 декабря, 07:57
Updated 27 декабря, 07:57
Судебные приставы в Чернушке опечатали помещение ломбарда на 12 суток. Ранее проверка выявила, что в нем выдавали потребительские займы под залог имущества.
Приставы обнаружили, что общество с ограниченной ответственностью при этом не включено в госреестр микрофинансовых организаций. Сотрудники ломбарда выдавали займы под залог различного имущества, хотя не имели права на эту деятельность, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю. Суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов) и назначил наказание в виде приостановления деятельности ломбарда на 12 суток.
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю, после чего было возбуждено исполнительное производство и уведомлена виновная организация. Приставы выехали по указанному адресу, вручили владельцу ломбарда процессуальные документы и предупредили об административной ответственности за неисполнение требований пристава-исполнителя. Сотрудники ведомства составили акт об административном приостановлении работы организации и опечатали помещение. На протяжении установленного времени приставы будут регулярно проверять, не открылся ли ломбард в нарушение решение суда.