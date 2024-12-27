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Posted 27 декабря, 07:54

Published 27 декабря, 07:54

Modified 27 декабря, 07:57

Updated 27 декабря, 07:57

В Чернушке по решению суда на 12 суток закрыли незаконный ломбард

Приставы опечатали незаконный ломбард в Чернушке. Чем он провинился

27 декабря 2024, 07:54
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

В Чернушке по решению суда на 12 суток закрыли незаконный ломбард

Сюжет
Приставы
Суд признал юридическое лицо виновным и вынес такое решение.

Судебные приставы в Чернушке опечатали помещение ломбарда на 12 суток. Ранее проверка выявила, что в нем выдавали потребительские займы под залог имущества.

Приставы обнаружили, что общество с ограниченной ответственностью при этом не включено в госреестр микрофинансовых организаций. Сотрудники ломбарда выдавали займы под залог различного имущества, хотя не имели права на эту деятельность, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю. Суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов) и назначил наказание в виде приостановления деятельности ломбарда на 12 суток.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю, после чего было возбуждено исполнительное производство и уведомлена виновная организация. Приставы выехали по указанному адресу, вручили владельцу ломбарда процессуальные документы и предупредили об административной ответственности за неисполнение требований пристава-исполнителя. Сотрудники ведомства составили акт об административном приостановлении работы организации и опечатали помещение. На протяжении установленного времени приставы будут регулярно проверять, не открылся ли ломбард в нарушение решение суда.

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#Происшествия#Приставы#Пермь#Судебные приставы#Ломбард#Чернушка
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