Прокуратура Перми через суд добилась признания недействительными 16 сертификатов

Установлено, что в эти годы ими оказывались услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан. Ход и результаты экзамена подделывались. Сфальсифицированные работы передавались в учебные заведения для последующей выдачи сертификатов.