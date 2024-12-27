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Posted 27 декабря, 12:44

Published 27 декабря, 12:44

Modified 27 декабря, 12:46

Updated 27 декабря, 12:46

Суд в Перми лишил языковых сертификатов 16 иностранцев

Прокуратура Перми через суд добилась признания недействительными 16 сертификатов

27 декабря 2024, 12:44
Фото: 1MI.

Суд в Перми лишил языковых сертификатов 16 иностранцев

Их получили мигранты, не доказавшие уровень владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации.

Прокуратура Перми провела проверку соблюдения миграционного законодательства. О ее результатах сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для проверки стали вступившие в законную силу обвинительные приговоры Свердловского районного суда Перми по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в отношении участников преступной группы, организовавших в период с 2018 по 2022 гг. незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан.

Установлено, что в эти годы ими оказывались услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан. Ход и результаты экзамена подделывались. Сфальсифицированные работы передавались в учебные заведения для последующей выдачи сертификатов.

В марте Свердловский районный признал виновными в создании преступной группы для организации нелегальной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) троих иностранных граждан. Речь идет о Ситоре Ниезовой из Узбекистана и братьях Мамеде Алгусейноглу Мамедли и Махаддине Алгусейн оглы Мамедове из Азербайджана.

Братья осуждены к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей каждому. Ниезовой три года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

По результатам проверки прокурор Перми обратился в суд с исками о признании недействительными ввиду подложности выданных иностранным гражданам 16 сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации.

Судом требования прокурора удовлетворены. После вступления судебных актов в законную силу надзорный орган проконтролирует их исполнение.

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#Общество#Суд#Пермь#Прокуратура#Мигранты
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