Прокуратура Перми через суд добилась признания недействительными 16 сертификатов

Posted 27 декабря, 12:44
Published 27 декабря, 12:44
Modified 27 декабря, 12:46
Updated 27 декабря, 12:46
Прокуратура Перми провела проверку соблюдения миграционного законодательства. О ее результатах сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом для проверки стали вступившие в законную силу обвинительные приговоры Свердловского районного суда Перми по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в отношении участников преступной группы, организовавших в период с 2018 по 2022 гг. незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан.
Установлено, что в эти годы ими оказывались услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан. Ход и результаты экзамена подделывались. Сфальсифицированные работы передавались в учебные заведения для последующей выдачи сертификатов.
В марте Свердловский районный признал виновными в создании преступной группы для организации нелегальной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) троих иностранных граждан. Речь идет о Ситоре Ниезовой из Узбекистана и братьях Мамеде Алгусейноглу Мамедли и Махаддине Алгусейн оглы Мамедове из Азербайджана.
Братья осуждены к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей каждому. Ниезовой три года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 200 тыс. рублей.
По результатам проверки прокурор Перми обратился в суд с исками о признании недействительными ввиду подложности выданных иностранным гражданам 16 сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации.
Судом требования прокурора удовлетворены. После вступления судебных актов в законную силу надзорный орган проконтролирует их исполнение.