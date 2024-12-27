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Posted 27 декабря, 12:15

Published 27 декабря, 12:15

Modified 27 декабря, 12:16

Updated 27 декабря, 12:16

«Пятёрочка» стала самым красивым предприятием Перми

«Пятёрочка» стала самым красивым предприятием Перми

27 декабря 2024, 12:15
Фото: Торговая сеть «Пятёрочка».
27 декабря в администрации Перми были подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий города. В этом году в нем приняли участие более 120 организаций, включая заводы, банки, автозаправочные станции и магазины.

Победителем по результатам народного голосования стала «Пятёрочка» на улице Горького, 58.

Секрет успеха магазина кроется в командной работе и искреннем желании создать новогоднее настроение для покупателей. Яркое праздничное оформление было выполнено сотрудниками с особым вниманием к деталям и душевным подходом. Магазин привлек внимание горожан украшенной елкой, гирляндами, снежинками и расписанными вручную окнами. В оформлении были задействованы не только сотрудники магазина, но и коллеги из офиса кластера, включая директора, службу безопасности и бизнес-партнёров по персоналу.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

«Для нас главным было не только создать яркое оформление, но и подарить нашим гостям настоящее новогоднее настроение. Победа в конкурсе стала для нас приятным сюрпризом и дополнительной наградой за нашу работу. Мы рады, что смогли подарить горожанам эмоции, которые делают праздники особенными», — отметила Татьяна Ерёмина, директор кластера «Пермь 35» торговой сети «Пятёрочка».

Магазин на Горького, 58, давно стал любимым местом для жителей района, а в новогодние праздники его сотрудники ежегодно создают особую атмосферу. Эта традиция подчеркивает внимание к деталям и демонстрирует заботу о покупателях, добавляя радости всем, кто приходит за покупками.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

Награждение победителей конкурса прошло в торжественной обстановке в администрации города. Команда магазина получила заслуженные поздравления и благодарность за вклад в создание праздничного настроения для пермяков.

Победа в конкурсе подтверждает стремление «Пятёрочки» быть не только удобным и доступным магазином, но и местом, которое дарит положительные эмоции. Этот проект стал отличным примером того, как важно работать в команде, вдохновлённой общей целью.

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