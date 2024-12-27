«Пятёрочка» стала самым красивым предприятием Перми

Posted 27 декабря, 12:15
Published 27 декабря, 12:15
Modified 27 декабря, 12:16
Updated 27 декабря, 12:16
Победителем по результатам народного голосования стала «Пятёрочка» на улице Горького, 58.
Секрет успеха магазина кроется в командной работе и искреннем желании создать новогоднее настроение для покупателей. Яркое праздничное оформление было выполнено сотрудниками с особым вниманием к деталям и душевным подходом. Магазин привлек внимание горожан украшенной елкой, гирляндами, снежинками и расписанными вручную окнами. В оформлении были задействованы не только сотрудники магазина, но и коллеги из офиса кластера, включая директора, службу безопасности и бизнес-партнёров по персоналу.
«Для нас главным было не только создать яркое оформление, но и подарить нашим гостям настоящее новогоднее настроение. Победа в конкурсе стала для нас приятным сюрпризом и дополнительной наградой за нашу работу. Мы рады, что смогли подарить горожанам эмоции, которые делают праздники особенными», — отметила Татьяна Ерёмина, директор кластера «Пермь 35» торговой сети «Пятёрочка».
Магазин на Горького, 58, давно стал любимым местом для жителей района, а в новогодние праздники его сотрудники ежегодно создают особую атмосферу. Эта традиция подчеркивает внимание к деталям и демонстрирует заботу о покупателях, добавляя радости всем, кто приходит за покупками.
Награждение победителей конкурса прошло в торжественной обстановке в администрации города. Команда магазина получила заслуженные поздравления и благодарность за вклад в создание праздничного настроения для пермяков.
Победа в конкурсе подтверждает стремление «Пятёрочки» быть не только удобным и доступным магазином, но и местом, которое дарит положительные эмоции. Этот проект стал отличным примером того, как важно работать в команде, вдохновлённой общей целью.