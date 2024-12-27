«Пятёрочка» стала самым красивым предприятием Перми

Секрет успеха магазина кроется в командной работе и искреннем желании создать новогоднее настроение для покупателей. Яркое праздничное оформление было выполнено сотрудниками с особым вниманием к деталям и душевным подходом. Магазин привлек внимание горожан украшенной елкой, гирляндами, снежинками и расписанными вручную окнами. В оформлении были задействованы не только сотрудники магазина, но и коллеги из офиса кластера, включая директора, службу безопасности и бизнес-партнёров по персоналу.